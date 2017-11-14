Самолеты, выпускаемые в Хабаровском крае, предложили использовать в Африке
Сейчас в Анголе эксплуатируют воздушные суда Boeing.
Сейчас в Анголе эксплуатируют воздушные суда Boeing.
Хабаровск, 14 ноября, AmurMedia.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе официального визита правительственной делегации в Республику Ангола встретился с Государственным секретарем по национальной обороне Республики Ангола Адмиралом Гаспаром Душ Сантушем Руфину. Стороны обсудили поставки в Анголу гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100, которые собираются в
Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов сотрудничества. В частности, в ходе встречи были затронуты вопросы взаимодействия в сфере торговли, интеллектуальной собственности, обновления правовой базы сотрудничества между Россией и Анголой.
Основным обсуждаемым на встрече вопросом стала перспектива поставки в Анголу гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100, которые собираются в
Отметим, самолеты, выпускаемые в
Напомним, глава минвостокразвития России Александр Галушка принимает участие в работе официальной правительственной делегации во главе с
13 ноября российская сторона провела серию встреч с министрами природных ресурсов и нефти, сельского хозяйства, энергетики и обороны Республики Ангола, а также с главами компаний «Питабелл» и «Эндиама Э. П.».
Юрий Трутнев и Александр Галушка в ходе рабочего визита встретились с Президентом Республики Ангола Жоау Лоуренсу. На встрече обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.