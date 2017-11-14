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08:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Самолеты, выпускаемые в Хабаровском крае, предложили использовать в Африке

Сейчас в Анголе эксплуатируют воздушные суда Boeing.

Хабаровск, 14 ноября, AmurMedia.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе официального визита правительственной делегации в Республику Ангола встретился с Государственным секретарем по национальной обороне Республики Ангола Адмиралом Гаспаром Душ Сантушем Руфину. Стороны обсудили поставки в Анголу гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100, которые собираются в Комсомольске-на-Амуре, сообщили ИА AmurMediaв пресс-службе минвостокразвития.

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов сотрудничества. В частности, в ходе встречи были затронуты вопросы взаимодействия в сфере торговли, интеллектуальной собственности, обновления правовой базы сотрудничества между Россией и Анголой.

Основным обсуждаемым на встрече вопросом стала перспектива поставки в Анголу гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100, которые собираются в Комсомольске-на-Амуре.

В настоящее время в Анголе национальный перевозчик — авиакомпания TAAG Angola Airline — использует воздушные суда Boeing 737−700, 777−200 и 777−30. Однако российская сторона считает, что для условий Анголы наиболее оптимальным вариантом являются среднемагистральные самолеты Sukhoi Superjet 100 и предложила начать переговоры с TAAG Angola Airlines по программам SSJ100 с предполагаемым горизонтом поставок в 2019—2021 гг.

Отметим, самолеты, выпускаемые в Комсомольске-на-Амуре, на сегодня уже используют пограничная служба Казахстана, Королевские ВВС Таиланда, а также ряд авиакомпаний по всему миру.

Напомним, глава минвостокразвития России Александр Галушка принимает участие в работе официальной правительственной делегации во главе с вице-премьером — полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым в Республике Ангола.

13 ноября российская сторона провела серию встреч с министрами природных ресурсов и нефти, сельского хозяйства, энергетики и обороны Республики Ангола, а также с главами компаний «Питабелл» и «Эндиама Э. П.».

Юрий Трутнев и Александр Галушка в ходе рабочего визита встретились с Президентом Республики Ангола Жоау Лоуренсу. На встрече обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

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