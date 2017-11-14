Руководители РМК побеседовали с противниками Томинского ГОКа
При губернаторе Челябинской области.
При губернаторе Челябинской области.
13 ноября 2017 года в резиденции губернатора Челябинской области Бориса Дубровского встретились руководство Русской медной компании и противники строительства в регионе Томинского
Президент РМК Всеволод Левин,
Представители РМК подчеркнули, что Томинский ГОК располагает всеми необходимыми положительными заключениями госэкспертиз и разрешениями на строительство возводимых в данный момент объектов. Кроме того, компания подтвердила намерение ликвидировать Коркинский угольный разрез с применением закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики ТГОКа.
Чтобы выстроить конструктивный диалог с ююжноуральцами, РМК готова предоставить документацию по проекту Томинского ГОКа для изучения экспертным организациям, которые определит комиссия при Общественной палате Челябинской области.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Русская медная компания планирует возвести на месторождении Томинский
В состав комбината войдут Томинский и Калиновский карьеры, а также обогатительная фабрика. Предполагается, что ТГОК будет перерабатывать 28 миллионов тонн
На будущем производстве РМК намерена внедрить стандарт «Умная медь», предполагающий максимально эффективное, высокотехнологичное и безопасное производство. Инновации, которые будут задействованы на Томинском ГОКе, позволят обогащать
Также стандарт предполагает максимально бережное отношение к окружающей среде. В частности, для сокращения образования пыли и возвращения ее в производственный оборот на всех основных участках фабрики будет установлено аспирационное оборудование. Замкнутая система водоснабжения позволит многократно использовать технологическую воду после цикла очистки. Это исключит ее попадание в водоемы.
Томинский ГОК включен в «Стратегию развития цветной металлургии России на 2014−2020 годы и на перспективу до 2030 года», утвержденную Минпромторгом РФ. Проект даст импульс развитию промышленного потенциала Челябинской области, обеспечит создание более 2500 новых рабочих мест, приоритет будет отдаваться жителям Челябинска, Сосновского и Коркинского районов, и рост качества жизни в регионе благодаря отчислениям в бюджет. Общая сумма налогов, выплаченных ТГОКом за время работы, составит порядка 120 миллиардов рублей.
В 14 километрах от будущего комбината находится Коркинский угольный разрез — крупнейшая в Европе горная выработка глубиной 500 и диаметром 3 000 метров. Эндогенные пожары и оползни в карьере являются серьезной экологической проблемой. По проекту РМК закладочный материал, произведенный из хвостов обогащения, будет транспортироваться по трубопроводу и заполнять пространство выработки. Таким образом возможно потушить эндогенные пожары и обеспечить устойчивость бортов разреза.