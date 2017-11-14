Руководители РМК побеседовали с противниками Томинского ГОКа

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

13 ноября 2017 года в резиденции губернатора Челябинской области Бориса Дубровского встретились руководство Русской медной компании и противники строительства в регионе Томинского горно-обогатительного комбината холдинга. Беседа состоялась по поручению президента РФ Владимир Путина.

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Президент РМК Всеволод Левин, вице-президент по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар и вице-президент по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам Олег Медведев обсудили с общественными активистами Сергеем Белогороховым и Василием Московцом актуальные вопросы, касающиеся реализации проекта.

Представители РМК подчеркнули, что Томинский ГОК располагает всеми необходимыми положительными заключениями госэкспертиз и разрешениями на строительство возводимых в данный момент объектов. Кроме того, компания подтвердила намерение ликвидировать Коркинский угольный разрез с применением закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики ТГОКа.

Чтобы выстроить конструктивный диалог с ююжноуральцами, РМК готова предоставить документацию по проекту Томинского ГОКа для изучения экспертным организациям, которые определит комиссия при Общественной палате Челябинской области.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, Томинское месторождение медно-порфировых руд находится в Сосновском районе Челябинской области. Оно было открыто в 1957 году и входит в 50 самых крупных в мире — запасы руды составляют порядка 660 миллионов тонн.

Русская медная компания планирует возвести на месторождении Томинский горно-обогатительный комбинат. Он обещает стать одним самых масштабных, современных и высокотехнологичных проектов в цветной металлургии России последних лет. Инвестиции в проект превысят 65 миллиардов рублей.

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В состав комбината войдут Томинский и Калиновский карьеры, а также обогатительная фабрика. Предполагается, что ТГОК будет перерабатывать 28 миллионов тонн медно-порфировой руды в год и выпускать до 500 тысяч тонн медного концентрата.

На будущем производстве РМК намерена внедрить стандарт «Умная медь», предполагающий максимально эффективное, высокотехнологичное и безопасное производство. Инновации, которые будут задействованы на Томинском ГОКе, позволят обогащать медно-порфировую руду с содержанием меди 0,4%.

Также стандарт предполагает максимально бережное отношение к окружающей среде. В частности, для сокращения образования пыли и возвращения ее в производственный оборот на всех основных участках фабрики будет установлено аспирационное оборудование. Замкнутая система водоснабжения позволит многократно использовать технологическую воду после цикла очистки. Это исключит ее попадание в водоемы.

Томинский ГОК включен в «Стратегию развития цветной металлургии России на 2014−2020 годы и на перспективу до 2030 года», утвержденную Минпромторгом РФ. Проект даст импульс развитию промышленного потенциала Челябинской области, обеспечит создание более 2500 новых рабочих мест, приоритет будет отдаваться жителям Челябинска, Сосновского и Коркинского районов, и рост качества жизни в регионе благодаря отчислениям в бюджет. Общая сумма налогов, выплаченных ТГОКом за время работы, составит порядка 120 миллиардов рублей.