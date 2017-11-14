Ирек Ялалов: «Памятник Салавату Юлаеву простоит ещё как минимум 100 лет»

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

В преддверии 50-летнего юбилея главному памятнику республики на совещании 14 ноября в администрации Уфы вспомнили историю скульптуры.

«В эту пятницу 17 ноября очень важная дата для нашего города и всей республики — исполняется 50 лет со дня открытия одного из самых узнаваемых символов и известных достопримечательностей нашего города памятника Салавату Юлаеву», — сказал мэр Ирек Ялалов.

Городской глава напомнил, что автором памятника является народный скульптор-монументалист, Сосланбек Дафаевич Тавасиев. На оперативке показали хронику архива семьи скульптора.