Врио губернатора Омской области предложил и.о. мэра Омска пойти в министры

Глава региона Александр Бурков готов доверить исполняющему обязанности градоначальника Сергею Фролову курировать ключевой блок работы в правительстве Омской области — жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, дороги. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Сегодня состоялась рабочая встреча врио Губернатора Александра Буркова и ио мэра Омска, на которой глава региона предложил Сергею Фролову войти в состав Правительства региона. На встрече Александр Бурков обозначил сферу обязанностей и задачи, которые предстоит решать Фролову на новой должности.

«Для меня это неожиданное предложение. Готов возглавить этот блок. Многое из этих направлений я прошел специалистом. Если вы мне доверяете, я готов», — цитирует портал правительства Фролова.