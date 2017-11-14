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09:28 (мск), источник: АиФ Омск

Врио губернатора Омской области предложил и.о. мэра Омска пойти в министры

Александр Бурков предложил Сергею Фролову должность своего заместителя в региональном кабинете министров.

Глава региона Александр Бурков готов доверить исполняющему обязанности градоначальника Сергею Фролову курировать ключевой блок работы в правительстве Омской области — жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, дороги. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Сегодня состоялась рабочая встреча врио Губернатора Александра Буркова и ио мэра Омска, на которой глава региона предложил Сергею Фролову войти в состав Правительства региона. На встрече Александр Бурков обозначил сферу обязанностей и задачи, которые предстоит решать Фролову на новой должности.

«Для меня это неожиданное предложение. Готов возглавить этот блок. Многое из этих направлений я прошел специалистом. Если вы мне доверяете, я готов», — цитирует портал правительства Фролова.

Александр Бурков намерен подписать распоряжение о назначении Сергея Фролова на должность своего заместителя уже 15 ноября.

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