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09:30 (мск), источник: СуперОмск

В правительстве Омской области подтвердили назначение Фролова

Пресс-служба правительства Омской области разместила официальное сообщение о рабочей встрече временно исполняющего обязанности губернатора Александра Буркова с исполняющим обязанности мэра Омска Сергеем Фроловым.

Как ранее сообщал «СуперОмск» в рубрике «ИНСАЙДЫ НЕДЕЛИ», Фролову врио губернатора предложил перейти на работу в региональный кабинет министров.

«Предлагаю вам возглавить непростой блок вопросов и двигаться вперед с учетом вашего опыта работы и знаний в вопросах ЖКХ», — сказал Бурков.

Также Сергею Фролову предложено курировать блок строительства жилищно-коммунального комплекса, жилищной инспекции и управления стройнадзора. Кроме того, Фролов в статусе заместителя губернатора будет курировать решение проблемы дольщиков, снижение стоимости квадратного метра жилья, водоснабжение, отопление в сельских районах, газификацию и строительство дорог.

На нового вице-губернатора будет возложена функция по синхронизации программ области и города. Александр Бурков призвал встроить Омск в концепцию развития всего региона: «Омск — столица Омской области, где сконцентрирован основной промышленный потенциал, производится львиная доля ВРП и собирается львиная доля налоговых платежей. И мы должны учитывать интересы Омска и всех муниципальных образований».

Фролов на предложение о работе ответил согласием, но отметил, что оно стало для него неожиданным.

«Готов возглавить этот блок. Многое из этих направлений я прошел специалистом. Если вы мне доверяете, я готов», — отметил и.о. мэра Омска.

Распоряжение о назначении Сергея Фролова вице-губернатором будет подписано 15 ноября.

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