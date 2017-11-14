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08:38 (мск), источник: БЕЛТА

Положение о республиканской системе мониторинга общественной безопасности утверждено в Беларуси

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительством утверждено положение о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и порядке подключения к ней.

Источник: БЕЛТА

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Беларуси № 841 от 10 ноября 2017 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Положением регламентируются задачи и функции системы мониторинга, общее функционирование системы и технического оператора, а также порядок подключения к системе. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Как сообщалось, МВД совместно с заинтересованными госорганами в рамках реализации указа № 187 от 25 мая 2017 года «О республиканской системе мониторинга общественной безопасности» были разработаны и внесены в Совет Министров проекты документов, которые определят правовые основы функционирования системы и порядка подключения к ней. Также они обеспечат приведение актов законодательства в соответствие с этим указом. После принятия данных документов МВД и пользователи системы мониторинга определят порядок и организуют процедуру выбора технического оператора на конкурсной основе.

Пользователями системы мониторинга определены органы внутренних дел, государственной безопасности, пограничной службы, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, Служба безопасности Президента Беларуси и Оперативно-аналитический центр при Президенте.

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