Положение о республиканской системе мониторинга общественной безопасности утверждено в Беларуси

Положением регламентируются задачи и функции системы мониторинга, общее функционирование системы и технического оператора, а также порядок подключения к системе. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Как сообщалось, МВД совместно с заинтересованными госорганами в рамках реализации указа № 187 от 25 мая 2017 года «О республиканской системе мониторинга общественной безопасности» были разработаны и внесены в Совет Министров проекты документов, которые определят правовые основы функционирования системы и порядка подключения к ней. Также они обеспечат приведение актов законодательства в соответствие с этим указом. После принятия данных документов МВД и пользователи системы мониторинга определят порядок и организуют процедуру выбора технического оператора на конкурсной основе.