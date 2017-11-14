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08:41 (мск), источник: СуперОмск

Новым мэром Омска станет Андрей Подгорбунских

Директору департамента правового обеспечения и муниципальной службы Андрею Подгорбунских предстоит возглавить город до вступления в должность избранного мэра Омска.

После перехода исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова в правительство Омской области пост главы города окажется вакантным. Распоряжение временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова о назначении Фролова зампредом регионального правительства будет подписано 15 ноября.

При этом выборы нового мэра Омска должны пройти 22 ноября. На 17 ноября назначено только проведение собеседований с кандидатами, по итогам которых конкурсной комиссией будет отобрано две кандидатуры. Из них Омскому городскому Совету и предстоит избрать нового главу города.

До вступления в должность избранного мэра Омска кресло главы города оказывается вакантным. Как ранее сообщал «СуперОмск», в случае отставки градоначальника или его отсутствия обязанности мэра исполнял первый заместитель. С уходом Сергея Фролова эта должность также будет пустовать. Не станет исполняющим обязанности мэра и управляющий делами администрации города. Эта должность до сих пор не заполнена в мэрии после отставки Алексея Меньшова.

По информации «СуперОмска», временно исполняющим обязанности мэра Омска станет директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Андрей Подгорбунских, который отмечает 14 ноября свой 54-й день рождения. Сейчас изучением всех тонкостей данного вопроса занимаются юристы мэрии. Подгорбунских будет руководить Омском до вступления в должность избранного мэра. Сейчас на эту должность претендует 37 человек.

Чье место займет Фролов в правительстве Омской области?

ИНСАЙДЫ НЕДЕЛИ: Фролова позвали на работу в правительство Омской области.

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