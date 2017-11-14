Президент Молдовы обозначил позицию по приднестровскому вопросу

Источник: Sputnik.md

Политик заявил, что Приднестровью нереально получить независимость или стать субъектом Российской Федерации.

«На самом деле неважно, как это будет называться: федерация, автономия и так далее. Важно, чем этот статус будет наполнен. Я считаю, что все полномочия, которые сегодня есть у Приднестровья, ему нужно оставить. Парламент, президента, правительство, флаг. И из Приднестровского бюджета мы ни копейки брать не должны. У нас должна быть общая государственность, общая бюджетная, банковская системы, общая внешняя политика… Общие границы», — заявил Додон, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, «для объединения страны есть два предусловия: нейтралитет, признанный международными игроками как в Туркменистане».

«И еще одно: мы должны дать Приднестровью право на самоопределение в случае потери Молдовой своей государственности. Хотя я уверен, что после объединения страны в Молдове уже никогда не будет проунионистской власти», — сказал Додон.

По его мнению, «можно договориться с Тирасполем, у него два сценария: либо стать частью Украины, либо Молдовы».

«Уверен, что для Приднестровья лучше быть частью Республики Молдова. Получить независимость или стать субъектом Российской Федерации для Приднестровья нереально», — сказал Додон.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.