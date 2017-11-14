Председателем Общественной палаты Свердловской области станет Евгений Липович

Как стало известно ЕАН, этот пост будет предложен бывшему заместителю главы администрации Екатеринбурга Евгению Липовичу.

Напомним, последние три созыва ОП возглавляет президент УрФУ Станислав Набойченко, в минувшем году ему исполнилось 75 лет. «Станислав Степанович — огромный авторитет не только для членов Общественной палаты, но и для всех свердловчан. Но пришло время ротации.

Евгений Липович — один из самых вероятных кандидатов на это пост, его опыт, коммуникабельность и толерантность, уверен, ни у кого не вызывают сомнений. Уверен, его кандидатура будет поддержана", — заявил источник ЕАН в органах власти.

Выборы нового состава палаты и ее руководителя состоятся в будущем году.