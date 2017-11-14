Председателем Общественной палаты Свердловской области станет Евгений Липович
В Свердловской области началась подготовка к смене председателя Общественной палаты.
В Свердловской области началась подготовка к смене председателя Общественной палаты.
Как стало известно ЕАН, этот пост будет предложен бывшему заместителю главы администрации Екатеринбурга Евгению Липовичу.
Напомним, последние три созыва ОП возглавляет президент УрФУ Станислав Набойченко, в минувшем году ему исполнилось 75 лет. «Станислав Степанович — огромный авторитет не только для членов Общественной палаты, но и для всех свердловчан. Но пришло время ротации.
Евгений Липович — один из самых вероятных кандидатов на это пост, его опыт, коммуникабельность и толерантность, уверен, ни у кого не вызывают сомнений. Уверен, его кандидатура будет поддержана", — заявил источник ЕАН в органах власти.
Выборы нового состава палаты и ее руководителя состоятся в будущем году.
Напомним, Евгений Липович проработал в горадминистрации почти 10 лет, занимался вопросами городского благоустройства, транспорта и экологии. В его багаже — такие проекты, как «Моя контейнерная площадка», «Мусор в белом», «Екарта». Он же стоял и у истоков транспортной реформы. Сейчас Евгений Липович — советник гендиректора Завода керамических изделий. В августе указом губернатора Евгения Куйвашева Липович был удостоен знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Тогда же областные власти привлекли Евгения Липовича в качестве независимого консультанта на строительстве дороги в село Серебрянка.