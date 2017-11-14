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09:49 (мск), источник: Apiural.ru

Евгений Куйвашев прибыл с рабочим визитом в Париж

ЕКАТЕРИНБУРГ. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прибыл с рабочим визитом в Париж для участия в продвижении российской заявки на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге.

Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора.

В программе главы региона — встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом России во Франции Алексеем Мешковым и представителями иностранных государств.

Центральным событием визита станет участие губернатора Евгения Куйвашева в 162-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, в ходе которой будут презентованы заявки кандидатов на проведение «ЭКСПО-2025».

Напомним, конкурентами Екатеринбурга в борьбе за право проведения выставки в 2025 году стали Осака, Баку и Париж. Уральская столица претендует на Всемирную универсальную выставку ЭКСПО во второй раз. Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».

По словам Евгения Куйвашева, ЭКСПО-2025 — это возможность показать всему миру новые грани России и Свердловской области. Губернатор уверен: когда наша заявка победит, никто не пожалеет об этом — ни гости, ни сами уральцы. Уже подготовка к выставке позволит преобразить Екатеринбург в самый современный, самый умный город в России и в мире.

Напомним, Президент России Владимир Путин, выступая на церемонии открытия международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, выразил уверенность, что Среднему Уралу по силам на самом высоком уровне провести большое ЭКСПО.

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