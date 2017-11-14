Глава Тосненского района согласился уйти в отставку
Глава администрации Тосненского района согласился уволиться. Замена ему уже найдена.
Глава администрации Тосненского района согласился уволиться. Замена ему уже найдена.
Руководство 47 региона достигло договоренности с Владимиром Дерновым о том, что он уйдет с поста главы администрации Тосненского района по собственному желанию, пишет 47news.
Ранее тосненские депутаты проголосовали за расторжение контракта с Владимиром Дерновым. Сам Дернов заявлял, что в отставку он не собирается и его все устраивает.
Известно, что исполняющим обязанности главы районной администрации стал глава Тосно Валерий Гончаров. Решение было принято на встрече губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с руководителями поселений Тосненского района. За его кандидатуру проголосовали единогласно.