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09:39 (мск), источник: ivbg.ru

Глава Тосненского района согласился уйти в отставку

Глава администрации Тосненского района согласился уволиться. Замена ему уже найдена.

Источник: Reuters

Руководство 47 региона достигло договоренности с Владимиром Дерновым о том, что он уйдет с поста главы администрации Тосненского района по собственному желанию, пишет 47news.

Ранее тосненские депутаты проголосовали за расторжение контракта с Владимиром Дерновым. Сам Дернов заявлял, что в отставку он не собирается и его все устраивает.

Известно, что исполняющим обязанности главы районной администрации стал глава Тосно Валерий Гончаров. Решение было принято на встрече губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с руководителями поселений Тосненского района. За его кандидатуру проголосовали единогласно.

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