Максим Решетников возглавил экспортный совет Пермского края
В Пермском крае создан экспортный совет. Указ об этом подписал губернатор Максим Решетников 10 ноября.
В Пермском крае создан экспортный совет. Указ об этом подписал губернатор Максим Решетников 10 ноября.
Как сообщается в документе, новый орган создается в целях совершенствования взаимодействия с экспортно ориентированными предприятиями Прикамья. Председателем совета является глава региона, заместителем —
В совет вошли директор регионального фонда развития промышленности Марат Гакашев, гендиректор ООО «Навигатор-Новое машиностроение» Артем Галицкий, директор регионального центра инжиниринга Евгений Давыдов,