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09:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников возглавил экспортный совет Пермского края

В Пермском крае создан экспортный совет. Указ об этом подписал губернатор Максим Решетников 10 ноября.

Как сообщается в документе, новый орган создается в целях совершенствования взаимодействия с экспортно ориентированными предприятиями Прикамья. Председателем совета является глава региона, заместителем — вице-премьер Алексей Чибисов.

В совет вошли директор регионального фонда развития промышленности Марат Гакашев, гендиректор ООО «Навигатор-Новое машиностроение» Артем Галицкий, директор регионального центра инжиниринга Евгений Давыдов, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Миронова, гендиректор ООО «Пермская химическая компания», начальник Пермской таможни Сергей Пашкин, директор по международному бизнесу АО «Новомет-Пермь» Полина Плотникова, замгендиректора АО «ПНППК» Илья Сергеев, директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов, коммерческий директор АО «Медисорб» Юрий Фотеев, гендиректор союза промышленников Пермского края «Сотрудничество» Василий Цыганков и другие.

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