Кто пойдёт в разведку: Мирзиёев оценил потенциал полезных ископаемых

Источник: Sputnik

По словам главы государства, на повестке дня в сфере стоит ряд актуальных вопросов. Несмотря на то, что Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам определен ответственным органом за геологическое исследование, использование, охрану и управление недрами земли, заметил президент, его деятельность ограничивается лишь выполнением геологоразведочных работ.

«В сфере отсутствует четкий механизм по разумному использованию, охране недр и управлению горным делом. Необходимо на основе изучения опыта передовых зарубежных государств разработать совершенно новую структуру и направления работы Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам, повысить его потенциал», — сказал Мирзиёев.

Как отмечалось на мероприятии, в текущем году Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых утверждены запасы по 13 месторождениям, подготовленные для промышленного освоения. К концу года запланировано утверждение запасов по еще 13 месторождениям.

В целях повышения эффективности геологоразведки отрасль последовательно модернизируется, обновляется лабораторно-аналитическое оборудование. Например, если прежде выявлялись 32 элемента в составе руды одной пробы, то сегодня в результате новых современных технологий определяются 74 полезных вещества. На основе изучения передового зарубежного опыта с 2018 года планируется внедрение в геологоразведочный процесс аэрогеофизического метода и оборудования.

Особо президент остановился на реализации проектов двумя флагманами горно-перерабатывающей промышленности страны — Навоийским и Алмалыкским горно-металлургическими комбинатами.

В частности, на Навоийском ГМК до 2026 года предусмотрена реализация 27 проектов общей стоимостью 3,6 миллиарда долларов. В результате объем производства увеличится на 30%, будет создано около 31 тысячи новых рабочих мест.

АГМК осуществляются 18 инвестиционных проектов более чем на 2,7 миллиарда долларов. Среди них самые важные — освоение месторождений «Ёшлик-1» и «Ёшлик-2», строительство подземного рудника «Самарчуки» и цементного завода в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Президент подчеркнул необходимость ускорить сроки освоения месторождений комбинатом.