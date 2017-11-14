Тарасенко проверил жилье в Артеме

Как рассказал глава муниципалитета Александр Авдеев, здания рассчитаны на 58 и 59 жилых помещений. Согласно программе, в них предполагается расселить около 280 человек. В настоящее время дома находятся в высокой степени готовности.

«Подведены все коммуникации — электричество, вода, отопление, канализация. В одном из зданий уже выполнена внутренняя отделка, осталось установить сантехнику. На втором объекте работы больше, но она также должна быть завершена до конца месяца», — отметил глава Артема.

Представитель компании-застройщика уточнила, что в данный момент во втором доме, рассчитанном на 58 квартир, ведется установка натяжных потолков, укладка линолеума, установка наличников на межкомнатные двери. Предстоит также поклеить обои и покрасить места общего пользования и ограждения балконов. Сегодня на стройке работает более 100 человек. Окончание строительства и сдача домов в эксплуатацию намечена на 25 ноября.

Осмотрев помещения и оценив уровень проведённых работ, Андрей Тарасенко отметил, что оставшегося времени застройщикам может не хватить для завершения строительства.

«Ускоряйтесь. Делайте всё возможное, чтобы дома были сданы вовремя. Люди должны переехать в новые квартиры максимально быстро», — подчеркнул врио губернатора.

При этом руководитель региона поручил главе муниципалитета рассмотреть возможность предоставить в данных домах жильё детям-сиротам.

В рамках предыдущих трёх этапов программы в Артемовском городском округе было построено пять новых домов. Новое жильё получили 422 человека, которым было предоставлено 196 жилых помещений общей площадью почти шесть тысяч квадратных метров.

В своем материале, посвященном переселению из ветхого и аварийного жилья в Артеме, Deita.ru рассказывало о том, как живут в уже заселенных домах «переселенцы». Новое жилье начало «разваливаться» очень быстро, а все недочеты и «недоделки строителей» (оплаченные из средств бюджетов всех уровней) были включены в квитанции жильцам. Против выступила прокуратура и администрация АГО. Но исправлять «строительный брак» компания-застройщик не спешит.

Эта же компания «строит» дома, которые звучат в скандалах с «артемовскими долгостроями».