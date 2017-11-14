Дональд Трамп-младший выложил в Twitter переписку с WikiLeaks

Источник: Reuters

«Вот целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks (в том числе в тремя моими развернутыми ответами), которую решил раскрыть один из комитетов Конгресса. Как иронично!» — написал господин Трамп-младший.

Сообщения были отправлены в сентябре и октябре 2016 года. В частности, сын президента США выложил сообщения от WikiLeaks о политическом фонде, распространяющем слухи о «связях Трампа с Россией», просьбу прокомментировать или распространить цитату от Хиллари Клинтон, которая заявила, что хотела бы уничтожить основателя сайта Джулиана Ассанжа с помощью беспилотника, а также требование предоставить налоговую декларацию Трампа-старшего.