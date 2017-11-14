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09:53 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Дональд Трамп-младший выложил в Twitter переписку с WikiLeaks

Сын президента США Дональд Трамп-младший подтвердил, что переписывался с представителями WikiLeaks. Он выложил несколько сообщений в Twitter.

Источник: Reuters

«Вот целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks (в том числе в тремя моими развернутыми ответами), которую решил раскрыть один из комитетов Конгресса. Как иронично — написал господин Трамп-младший.

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Сообщения были отправлены в сентябре и октябре 2016 года. В частности, сын президента США выложил сообщения от WikiLeaks о политическом фонде, распространяющем слухи о «связях Трампа с Россией», просьбу прокомментировать или распространить цитату от Хиллари Клинтон, которая заявила, что хотела бы уничтожить основателя сайта Джулиана Ассанжа с помощью беспилотника, а также требование предоставить налоговую декларацию Трампа-старшего.

Ранее Atlantic сообщил, что Дональд Трамп-младший переписывался с WikiLeaks во время предвыборной кампании в США. По информации журнала, сообщения переданы адвокатом господина Трампа-младшего следователям Конгресса. «Они являются частью долгой и во многом односторонней переписки между WikiLeaks и сыном президента, которая продолжалась по меньшей мере до июля 2017 года», — сообщает издание.

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