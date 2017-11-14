Имя нового главы Барабинска станет известно 12 декабря

Решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Барабинска Новосибирской области депутаты горсовета должны принять на сессии 16 ноября. Об этом говорится в проекте решения сессии (имеется в распоряжении Sibnovosti.ru).

Депутаты будут занимать половину мест в конкурсной комиссии, другую половину — кандидаты, отобранные главой Барабинского района. Помимо документов об образовании, трудовой деятельности и доходах, кандидат на пост главы муниципалитета должен будет предоставить предложения по улучшению качества жизни населения Барабинска и дать обязательство в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы города.

Первое заседание конкурсной комиссии запланировано на 23 ноября. Итоги конкурса предполагается подвести 12 декабря.

Горсовет Барабинска удовлетворил заявление мэра Максима Овсянникова о сложении полномочий 9 ноября. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело за халатность, которая, по версии следствия, нанесла серьезный ущерб городского бюджета. Жители города летом собрали около 3 тыс. подписей за отставку мэра и его заместителей.