«Эта карта будет вытащена из рукава в последний момент»: Ройзман отказался обсуждать свое политическое будущее

Источник: РИА "Новости"

Вопрос об этом выносил «эсер» Антон Швалев. Евгений Ройзман: «Это не наша прерогатива. Нас просто поставят перед фактом, а сейчас обсуждать нечего. Эта карта будет вытащена в последний момент из рукава. Не будем обсуждать слухи».

Напомним, выборы в гордуму пройдут в сентябре будущего года. По последним данным, все депутаты будут избираться по мажоритарным округам, выборов по партспискам больше не будет. Скорее всего, будет принято и решение об отказе от «двуглавой» системы, посты главы города и сити-менеджера будут вновь совмещены.