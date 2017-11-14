«Эта карта будет вытащена из рукава в последний момент»: Ройзман отказался обсуждать свое политическое будущее

Вопрос об этом выносил «эсер» Антон Швалев. Евгений Ройзман: «Это не наша прерогатива. Нас просто поставят перед фактом, а сейчас обсуждать нечего. Эта карта будет вытащена в последний момент из рукава. Не будем обсуждать слухи».
Напомним, выборы в гордуму пройдут в сентябре будущего года. По последним данным, все депутаты будут избираться по мажоритарным округам, выборов по партспискам больше не будет. Скорее всего, будет принято и решение об отказе от «двуглавой» системы, посты главы города и сити-менеджера будут вновь совмещены.
При этом прямых выборов главы города не будет, руководитель будет избран новым составом думы по представлению специально созданной конкурсной комиссии. Реформа системы выборов органов власти Екатеринбурга должна быть утверждена областным законом.