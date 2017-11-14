Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Наоми Кэмпбелл в календаре Pirelli сейчас и 30 лет назад (фото)
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Данилко прокомментировал запрет на гастроли в России
Трамп высказался о категоричности Путина
СМИ: на Украине заявили о возможном расстреле украинцев
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото
Кристина Асмус появилась на публике в костюме "Барби"
Алена Шишкова отпраздновала день рождения в Дубае
«Что же Марат молчал 3 года?»: Архарова подаёт в суд на Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12Усыпальница у Кремлевской стены
10:12 (мск), источник: VN.ru

Андрей Травников провел ряд важных встреч в Москве

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей поездки в Москву встретился с Алексеем Кудриным, Михаилом Котюковым, Николаем Патрушевым и Виталием Мутко. Также в планах главы нашего региона — встречи с руководством Ростеха и РОСНАНО.

Источник: VN.ru

Андрей Травников работает на выезде в Москве 13 и 14 ноября, график поездки наполнен рядом важных встреч и совещаний, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Формирование стратегии региона Андрей Травников обсудил во время встречи с председателем совета Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным.

Врио губернатора подчеркнул, что важно услышать мнение выдающихся экспертов в области стратегического планирования в Российской Федерации и учесть их наработки в будущей деятельности по формированию стратегии развития региона.

Уже в течение следующего года, подчеркнул Андрей Травников, необходимо разработать новую стратегию социально-экономического развития Новосибирской области на ближайшие 12 лет.

Также состоялась встреча главы региона с руководителем Федерального агентства научных организаций Михаилом Котюковым. Ключевой темой стало развитие научного потенциала нашей области. Данное направление Андрей Травников обсудит и с президентом Российской Академии наук Александром Сергеевым.

На встречах с руководителями российских корпораций — Ростех и РОСНАНО — врио губернатора планирует поднять вопросы производственной загрузки и перспектив развития предприятий, расположенных на территории Новосибирской области, и входящих в сферу интересов этих двух крупнейших корпораций.

Кроме этого, запланирована встреча с членами новосибирского землячества. Врио губернатора поздравит их с 80-летним юбилеем Новосибирской области и обсудит ключевые направления, которые должна включать в себя будущая стратегия развития нашего региона.

В понедельник, 13 ноября, Андрей Травников принял участие в совместном совещании председателя Наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николая Патрушева и вице-премьера России Виталия Мутко. «Практически принято решение о начале финансирования строительства нового волейбольного центра в Новосибирске. В ближайшие два года, 2018−2019, нам предстоит большая работа по строительству этого крупного и долгожданного спортивного объекта», — заявил глава области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Мокрый асфальт привел Renault и Toyota к лобовому столкновению
Британия обвинила Россию в угрозе глобальному миропорядку
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Центробанк разработал механизм реабилитации клиентов-отказников
Дональд Трамп-младший выложил в Twitter переписку с WikiLeaks
«Аэрофлот» пожаловался на новый ЦУП над Москвой
Американец, нажившийся на российском уране, получил год тюрьмы
Суд заочно арестовал брата Тельмана Исмаилова
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь