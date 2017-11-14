Андрей Травников провел ряд важных встреч в Москве

Источник: VN.ru

Андрей Травников работает на выезде в Москве 13 и 14 ноября, график поездки наполнен рядом важных встреч и совещаний, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Формирование стратегии региона Андрей Травников обсудил во время встречи с председателем совета Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным.

Врио губернатора подчеркнул, что важно услышать мнение выдающихся экспертов в области стратегического планирования в Российской Федерации и учесть их наработки в будущей деятельности по формированию стратегии развития региона.

Уже в течение следующего года, подчеркнул Андрей Травников, необходимо разработать новую стратегию социально-экономического развития Новосибирской области на ближайшие 12 лет.

Также состоялась встреча главы региона с руководителем Федерального агентства научных организаций Михаилом Котюковым. Ключевой темой стало развитие научного потенциала нашей области. Данное направление Андрей Травников обсудит и с президентом Российской Академии наук Александром Сергеевым.

На встречах с руководителями российских корпораций — Ростех и РОСНАНО — врио губернатора планирует поднять вопросы производственной загрузки и перспектив развития предприятий, расположенных на территории Новосибирской области, и входящих в сферу интересов этих двух крупнейших корпораций.

Кроме этого, запланирована встреча с членами новосибирского землячества. Врио губернатора поздравит их с 80-летним юбилеем Новосибирской области и обсудит ключевые направления, которые должна включать в себя будущая стратегия развития нашего региона.