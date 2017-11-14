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10:31 (мск), источник: Kazinform

Бакытжан Сагинтаев пошутил на тему Олимпиады

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Ответ министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы заставил улыбнуться премьер-Министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: РИА "Новости"

Премьер спросил у министра, сколько планируется завоевать медалей на предстоящих зимних Олимпийских играх в Южной Корее.

«Бакытжан Абдирович, есть такая цитата: “Обречены на успех”», — сказал А. Мухамедиулы.

«Ну хорошо, тогда Вам поручается качественно провести завершающую стадию подготовки наших олимпийцев. И будем ждать с медалями, других вариантов у Вас больше не остаётся — обречены», — ответил Б. Сагинтаев с улыбкой.

По данным министерства, в сезоне 2016−2017 сборные команды по зимним видам спорта в официальных соревнованиях — чемпионатах, Кубках мира и других международных стартах — завоевали 129 медалей. Из них 37 золотых, 38 серебряных и 54 бронзовых.

А. Мухамедиулы отметил, что на данный момент утверждены индивидуальные планы заключительных этапов подготовки кандидатов в олимпийскую сборную. Определены задачи по выступлению на Олимпийских играх. Сегодня имеется 13 лицензий по двум видам спорта — биатлон (10) и фигурное катание (3). Претендентами на завоевание лицензий определены 62 спортсмена по 9 видам спорта. Формирование олимпийской сборной будет продолжаться до января следующего года.

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