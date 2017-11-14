Бакытжан Сагинтаев пошутил на тему Олимпиады

Премьер спросил у министра, сколько планируется завоевать медалей на предстоящих зимних Олимпийских играх в Южной Корее.



«Бакытжан Абдирович, есть такая цитата: “Обречены на успех”», — сказал А. Мухамедиулы.



«Ну хорошо, тогда Вам поручается качественно провести завершающую стадию подготовки наших олимпийцев. И будем ждать с медалями, других вариантов у Вас больше не остаётся — обречены», — ответил Б. Сагинтаев с улыбкой.



По данным министерства, в сезоне 2016−2017 сборные команды по зимним видам спорта в официальных соревнованиях — чемпионатах, Кубках мира и других международных стартах — завоевали 129 медалей. Из них 37 золотых, 38 серебряных и 54 бронзовых.



А. Мухамедиулы отметил, что на данный момент утверждены индивидуальные планы заключительных этапов подготовки кандидатов в олимпийскую сборную. Определены задачи по выступлению на Олимпийских играх. Сегодня имеется 13 лицензий по двум видам спорта — биатлон (10) и фигурное катание (3). Претендентами на завоевание лицензий определены 62 спортсмена по 9 видам спорта. Формирование олимпийской сборной будет продолжаться до января следующего года.