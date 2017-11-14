Мнение: хорошие отношения России и Турции определяют ситуацию в регионе

«Помимо сирийского урегулирования в регионе остается очень много и других проблем. В частности, связанных с Ливией, с Ливаном, с нестабильностью в Ираке и других. И здесь как раз может иметь большое значение взаимодействие России и Турции в решении этих вопросов. В свое время Россия уже участвовала в этом процессе, Турция тоже, но не была таким уж сильным игроком, а доминировала во многом американская сторона. Но сейчас ситуация меняется, Ближний Восток пришел в очень активное движение… Мне кажется, что складывается новая группа серьезных игроков, которые будут играть определяющую роль на Ближнем Востоке. Потому что американцы там несколько “затерялись”, я не говорю уже о европейских странах — бывших метрополиях, которых как-то вообще не видно в качестве активных участников. А, например, Иран, напротив, очень активно работает. И то, что сейчас выстраиваются у России и Турции хорошие отношения, в которых сняты все “болевые точки”, говорит, на мой взгляд, о том, что складывается благоприятная ситуация для решения многих вопросов на Ближнем Востоке», — считает Илдус Ярулин.