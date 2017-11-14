Мнение: хорошие отношения России и Турции определяют ситуацию в регионе
В Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
В Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Лидеры общались чуть более четырех часов. Как отметил
По итогам переговоров Путин и Эрдоган выступили с заявлениями для СМИ. В ходе заявления для прессы российский лидер подчеркнул, что диалог был продуктивным.
Стороны обсудили вопросы экономики, в частности, ограничения на поставки сельхозпродукции. Путин сообщил, что по итогам встречи было принято решение возобновить ввоз целого ряда продуктов из Турции. В свою очередь, Эрдоган выступил за снятие оставшихся ограничений в торговых отношениях с Россией.
Также лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии. Путин отметил, что работа России, Турции и Ирана как стран — гарантов астанинского процесса продолжает приносить результат, но надо наращивать усилия по долгосрочной стабилизации ситуации. Эрдоган добавил, что сейчас появились основания для политического достижения мира в регионе.
Кроме того, Путин подтвердил, что «Росатом» в ближайшее время приступит к практической реализации проекта АЭС «Аккую». Он подчеркнул, что в планах запустить первый реактор в 2023 году.
Также стороны обсудили сотрудничество в оборонной промышленности. Ранее Москва и Анкара договорились о поставке российских систем С-400. Турция уже внесла первый взнос за эти комплексы.
Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik отметил очевидные изменения в расстановке сил на Ближнем Востоке, в частности, возросшую роль Москвы, а также роль региональных игроков.
«Помимо сирийского урегулирования в регионе остается очень много и других проблем. В частности, связанных с Ливией, с Ливаном, с нестабильностью в Ираке и других. И здесь как раз может иметь большое значение взаимодействие России и Турции в решении этих вопросов. В свое время Россия уже участвовала в этом процессе, Турция тоже, но не была таким уж сильным игроком, а доминировала во многом американская сторона. Но сейчас ситуация меняется, Ближний Восток пришел в очень активное движение… Мне кажется, что складывается новая группа серьезных игроков, которые будут играть определяющую роль на Ближнем Востоке. Потому что американцы там несколько “затерялись”, я не говорю уже о европейских странах — бывших метрополиях, которых