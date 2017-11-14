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12:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ЗС Приангарья: Монгольская сторона заинтересована в сохранении Байкала

Делегация парламента Приангарья обсудила двустороннее сотрудничество с монголо-российской межпарламентской группой.

Источник: IrkutskMedia.ru

Монголия заинтересована в сотрудничестве в сфере науки и экологии, в частности, это касается охраны Байкала как объекта мирового наследия, рассказал председатель комиссии по контрольной деятельности Геннадий Нестерович. Первые переговоры депутатов Заксобрания Иркутской области с монголо-российской межпарламентской группой прошли в Улан-Баторе, на встрече стороны обсудили двустороннее сотрудничество. Напомним, делегация парламента Приангарья находится с рабочим визитом в Монголии. В ее составе — председатель Заксобрания Сергей Брилка, вице-спикер Кузьма Алдаров, председатель комиссии по контрольной деятельности Геннадий Нестерович и председатель комитета по собственности и экономической политике Ольга Носенко. Руководитель монголо-российской межпарламентской группы — министр юстиции и внутренних дел Монголии Цэндийн Нямдорж. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ЗС Иркутской области.

Несмотря на то, что межпарламентская группа была создана лишь три года назад, ее значение для развития монголо-российских отношений сложно переоценить.

«Начиная с выстраивания механизмов межпарламентской дипломатии между Россией и Монголией, развития сотрудничества в сферах строительной и транспортной индустрии, сельского хозяйства и до культурно-туристического сотрудничества — все эти вопросы находятся в поле зрения данной организации», — сказал Сергей Брилка.

Открывая встречу, монгольская сторона отметила, что Сибирь в целом, и Иркутская область в частности — основной потребитель монгольских товаров, и одновременно главный поставщик российской продукции в Монголию. Соответственно необходимо развивать взаимное инвестирование. Сфера обоюдного интереса — туризм. Его развитию, как было заявлено на встрече, будет способствовать сохранение прямого авиасообщения между Монголией и Иркутской областью, и число рейсов должно соответствовать объему турпотока в зависимости от сезонности спроса.

«Прозвучало немало вопросов, касающихся экономического сотрудничества. Это и поставки продуктов питания в Монголию, и стройматериалов — в стране сейчас фактически строительный бум. Монгольская сторона выразила заинтересованность в налоговых льготах для совместных предприятий, в частности, деревообрабатывающих», — отметила Ольга Носенко.

Не обошли в ходе обсуждения и тему сельского хозяйства.

«Актуальный вопрос — вакцинация скота. Здесь соседи рассчитывают на помощь со стороны России. В частности, в поставках вакцины. Своевременная вакцинация скота должна в перспективе способствовать снятию ветеринарного барьера для поставок мяса из Монголии в Россию», — сказал Кузьма Алдаров.

В части сотрудничества в сфере образования Иркутской области важно не потерять достигнутых позиций. Вузы Красноярска и Новосибирска также активно привлекают студентов из Монголии. Вопросы развития двустороннего сотрудничества будут обсуждаться в Иркутске уже в ближайшее время. До конца 2017 года в столице Приангарья должно состояться заседание монголо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Стороны обменяются мнениями по дальнейшему расширению сотрудничества в сферах торговли, экономики, инфраструктуры, транспорта, горнорудной промышленности, градостроительства и энергетики.

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