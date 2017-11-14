ЗС Приангарья: Монгольская сторона заинтересована в сохранении Байкала
Делегация парламента Приангарья обсудила двустороннее сотрудничество с
Делегация парламента Приангарья обсудила двустороннее сотрудничество с
Монголия заинтересована в сотрудничестве в сфере науки и экологии, в частности, это касается охраны Байкала как объекта мирового наследия, рассказал председатель комиссии по контрольной деятельности Геннадий Нестерович. Первые переговоры депутатов Заксобрания Иркутской области с
Несмотря на то, что межпарламентская группа была создана лишь три года назад, ее значение для развития
«Начиная с выстраивания механизмов межпарламентской дипломатии между Россией и Монголией, развития сотрудничества в сферах строительной и транспортной индустрии, сельского хозяйства и до
«Прозвучало немало вопросов, касающихся экономического сотрудничества. Это и поставки продуктов питания в Монголию, и стройматериалов — в стране сейчас фактически строительный бум. Монгольская сторона выразила заинтересованность в налоговых льготах для совместных предприятий, в частности, деревообрабатывающих», — отметила Ольга Носенко.
Не обошли в ходе обсуждения и тему сельского хозяйства.
«Актуальный вопрос — вакцинация скота. Здесь соседи рассчитывают на помощь со стороны России. В частности, в поставках вакцины. Своевременная вакцинация скота должна в перспективе способствовать снятию ветеринарного барьера для поставок мяса из Монголии в Россию», — сказал Кузьма Алдаров.
В части сотрудничества в сфере образования Иркутской области важно не потерять достигнутых позиций. Вузы Красноярска и Новосибирска также активно привлекают студентов из Монголии. Вопросы развития двустороннего сотрудничества будут обсуждаться в Иркутске уже в ближайшее время. До конца 2017 года в столице Приангарья должно состояться заседание