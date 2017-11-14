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11:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Павел Ростовцев отверг обвинения в применении биатлонистками допинга в Сочи

Экс-тренер женской сборной уверен в «чистоте» бывших подопечных.

Бывший тренер женской сборной России по биатлону, а ныне депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Ростовцев в интервью «Спорт-Экспресс» заявил, что обвинения Ольги Зайцевой в применении допинга на Олимпиаде в Сочи — «полный бред».

«В свете последних событий, которые происходят с допинг-пробами наших спортсменов, я допускаю все, абсолютно все может быть. Но мое твердое убеждение таково: Ольга Зайцева, как никакая другая спортсменка, никоим образом не причастна к употреблению запрещенных препаратов. Ольга даже на километр не подходила к этим веществам! Я абсолютно убежден, что Зайцева — “чистая” биатлонистка, которая ни при каких условиях не стала бы рассматривать даже возможность употребления допинга. Поэтому обвинение ей, конечно, можно предъявить, но я на 100 процентов уверен, что Зайцева сама никаких махинаций не делала», — заявил Ростовцев.

По его словам, если Зайцеву лишат медали Олимпиады в Сочи — это будет несправедливым решением. Тогда она в составе эстафетной сборной команды завоевала «серебро».

Напомним, накануне стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева получила обвинения от Международного олимпийского комитета в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«Для меня это какие-то надуманные обвинения со стороны комиссии МОК. Думаю, сейчас все эти обвинения легли в политическую плоскость, и мы видим, что это уже политика, а не спорт. В этих слушаниях недостаточно объективности — это очевидно», — продолжил Ростовцев. Также он выразил сомнения в применении допинга и других биатлонисток сборной России.

Добавим, что Павел Ростовцев работал с частью женской сборной России до и во время Олимпиады в Сочи.

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