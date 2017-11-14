Депутаты Екатеринбургской городской думы могут лишиться мандатов из-за сокрытия имущества

Источник: РИА "Новости"

Было отмечено, что один из депутатов Владимир Смирнов не предоставил данные о том, что у него есть несколько квартир в Екатеринбурге и гараж. Присутствующий на заседании представитель прокуратуры назвал это злостными нарушениями и отметил, что направлены материалы о досрочном прекращении полномочий Смирнова и Михаила Гаранина, у которого «еще более жесткие нарушения».

«Незнание закона не освобождает от ответственности. Смирнов не мог не знать. Обратим внимание, что при принятии решения актуально учитывать не только время сделок, но и количество и само отношение к заполнению деклараций. Он должен был вспомнить обо всем своем имуществе. Гараж является объектом имущества по договору дарения», — заявил он.

Депутаты согласились, что стоит прислушаться к рекомендациям. Сам Смирнов сказал, что «скрывать какие-то три квартиры» у него не было никакого умысла и смысла. Депутат Константин Киселев заявил, что он против того, чтобы отстранять парламентариев только потому, что у них нет злого умысла, и он за сохранение мандата.

В прокуратуре заявили, что пойдут в этом вопросе до конца. В итоге комиссия решила не лишать досрочно Смирнова мандата и отправить вопрос на доработку. Решение было принято единогласно. Вопрос по Гаранину был отложен, так как последний не присутствовал на заседании.