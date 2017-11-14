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10:36 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловские депутаты приняли бюджет-2018 и дали свои «наказы» минфину

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли бюджет региона на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в первом чтении. При этом, фракция КПРФ проголосовала против принятия.

Как передает корреспондент Накануне.RU, с докладом перед народными избранниками выступила вице-губернатор — министр финансов региона Галина Кулаченко.

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По ее словам, доходы в 2018 году прогнозируются на уровне 209,8 млрд руб., в 2019 — 216,8 млрд руб., в 2020 — 226,3 млрд руб.

При этом, прогноз поступлений по налогу на прибыль организаций на 2018 год составляет 69,5 млрд руб. ; по налогу на доходы физических лиц — 65,1 млрд руб. ; на имущество организаций — 30,6 млрд руб.

Прогноз поступлений акцизов на 2018 год — на уровне 15,8 млрд руб., что на 1,1 млрд руб. выше прогноза текущего года. Увеличение доходов прогнозируется за счет акцизов на нефтепродукты — на 0,5 млрд руб. и на алкогольнуюпродукцию — на 0,6 млрд руб. Дорожный фонд на 2018 год составит 12,6 млрд руб.

Что касается расходов, по словам Кулаченко, то на 2018 год они запланированы в размере 221,8 млрд руб., на 2019 год — 218,8 млрд руб., на 2020 — 228,8 млрд руб.

Как уточнила Кулаченко, на образование в следующем году планируется выделить 57,8 млрд руб., 8 млрд руб., на соцполитику — 68,8 млрд руб., на культуру — 2,8 млрд руб., на развитие физической культуры и спорта — 2,6 млрд руб.
Дефицит бюджета на 2018 год составит 11,8 млрд руб., в 2019 — 2,8 млрд руб., в 2020 — 2,5 млрд руб. Верхний предел госдолга не превысит 48% налоговых и неналоговых доходов.

По итогам выступления Галины Кулаченко депутаты задали ей ряд вопросов. В частности, депутат Алексей Коробейников поинтересовался, что делать с теми проектами, документация по которым готова и действительна в течение трех лет, но финансирование не предусмотрено.

«Ряд объектов сегодня не вошли, но есть поручение. Эти объекты рассматривались, определены сроки в зависимости от их стоимости. Какие-то отнесены на второе полугодие 2018 года, какие-то — на 2019 год. Все заявки, какие есть в работе, остаются актуальными и востребованными», — пояснила Галина Кулаченко.

Депутат Александр Ладыгин задал вопрос относительно обслуживания процентов по госдолгу: «Тратим средства на обслуживание процентов по долгу, но не затрагиваем само “тело” долга».

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«По поводу “тела”: у нас снижение госдолга практически на 20 млрд руб, сегодня он составляет 52,6 млрд руб. Говорить, что мы с ним не работаем, нельзя. Тем более, мы экономим на обслуживании», — прокомментировала ситуацию Кулаченко.

Депутат Александр Ивачев задал вопрос о финансировании ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге. Первый вице-губернатор Алексей Орлов заявил, что сегодня в приоритете благоустройство Шарташского лесопарка.

Депутат Виктор Шептий спросил про увеличение дорожного фонда и о том, «есть ли перспективы с федеральными коллегами поработать по долям распределения акцизов».

«Наши предложения направлены в Госдуму и Совфед. Эти вопросы сегодня рассматриваются. Вероятнее всего, решение будет принято не по 2018 году, а 2019 и 2020. Давайте посмотрим, как закончим 2017 год, обычно порядка 1 млрд руб. мы направляем на следующий год. Здесь, конечно, рост будет, но зависит, в каком объеме», — пояснила Галина Кулаченко.

Депутат Владимир Радаев поинтересовался судьбой детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле: средств на ее строительство в 2018 году не выделено.

«Надо принять решение, может, бульдозер купить и снести? Развалится ведь», — отметил он.

«Да, действительно, в проекте закона больница предусматривается, но на более поздний период», — отметила Кулаченко.

Депутат Михаил Голованов отметил снижение расходов на здравоохранение на 1,4 млрд в 2018 году.

«На мой взгляд, это не очень хорошо. Может, стоить предусмотреть повышение финансирования?» — отметил народный избранник.

«Бюджет здравоохранения Свердловской области более чем хорош, рост практически на 8 млрд руб. Нужно рассматривать все источники финансирования», — сказала Кулаченко, имея ввиду бюджет ТФОМС.

Депутат Андрей Жуковский поинтересовался, почему бюджетные кредиты уменьшаются и замещаются дорогими кредитами коммерческих организаций.

«По кредитам: политика федерального центра изменилась в целом, вообще. Больше бюджетные кредиты никакому субъекту федерации даваться не будут. Но есть хорошая новость: идет реструктуризация тех кредитов, которые были получены», — пояснила министр финансов региона.

Депутат Елена Трескова, в свою очередь, спросил, почему на газификацию сельской местности в бюджете заложено только 64,8 млрд руб., что меньше, чем в прошлом году. Она также отметила, что газификация составляет 19%, а в соседних регионах этот показатель значительно выше.

«К сожалению, нас очень сильно беспокоит исполнение по данным показателям. Давайте будем смотреть, что у нас сегодня есть и как мы расходуем те средства, которых добиваемся с большим трудом. Результативности там очень мало», — пояснила Кулаченко.

По итогам обсуждения депутаты ЗакСО приняли бюджет региона на следующий год и плановый период 2019 и 2020 годов в первом чтении. Против проголосовала только фракция КПРФ. Как пояснил депутат Александр Ивачев, им близка «Пятилетка развития», однако, по мнению коммунистов, двигателем развития региона выступает промышленность, а средств не ее развитие в бюджете заложено недостаточно. Он напомнил, что в Госдуме фракция КПРФ проголосовала против бюджета в первом чтении и сообщил, что аналогичным образом поступят и свердловские коммунисты.

После принятия бюджета в первом чтении в течение недели состоятся согласительный комиссии. Затем бюджет будет рассмотрен во втором и третьем чтениях.

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