Профильный комитет думы одобрил план приватизации на 2018−2020 годы

В него вошли 12 отдельно стоящих зданий с земельными участками, из них три объекта — новые, остальные — из плана приватизации на 2017−2019 годы.

В проект также вошли 140 встроенных общей площадью 19 тыс. кв.м, из них 19 объектов — новые. В план приватизации включены четыре доли в земельных участках (площадки на Горького, 45−47, 4-й Линии, 7, Кировградской, 182 и 192).

По словам начальника департамента имущественных отношений Александра Хаткевича, это позволит сократить расходы на содержание имущества, которые за десять месяцев этого года составили 18 млн руб.

Предполагаемые доходы от реализации объектов на торгах составят 156 млн руб., еще 22 млн руб. мэрия рассчитывает получить за счет продажи по преимущественному праву выкупа.