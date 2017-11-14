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12:18 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев запретил частным компаниям заниматься газоснабжением

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. В Узбекистане прекратило действовать постановление главы Узбекистана от 20 апреля 2017 года «О мерах по дальнейшему внедрению рыночных механизмов в системе газоснабжения».

Источник: Sputnik

Ранее в рамках пилотного проекта частные операторы могли управлять объектами газоснабжения, закрепленными за районными (городскими) филиалами по газоснабжению или их участками. Частники исполняли функции эксплуатации газораспределительных сетей и сбыта природного газа.

Узбекский лидер отменил решение о работе частных операторов в газораспределительных сетях в связи с тем, нынешняя система контроля в государстве неэффективна. Она привела к увеличению задолженностей по потреблению энергоресурсов и тяжелому финансовому положению электро- и газоснабжающих предприятий.

Согласно тексту нового постановления Шавката Мирзиёева, которое обнародовано во вторник в местных СМИ, власти республики приобретут два миллиона приборов учета электрической энергии и природного газа, а также программное обеспечение для введения автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии и природного газа.

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Мирзиёев запретил частным компаниям заниматься газоснабжением
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