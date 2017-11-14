Мирзиёев запретил частным компаниям заниматься газоснабжением

Источник: Sputnik

Ранее в рамках пилотного проекта частные операторы могли управлять объектами газоснабжения, закрепленными за районными (городскими) филиалами по газоснабжению или их участками. Частники исполняли функции эксплуатации газораспределительных сетей и сбыта природного газа.

Узбекский лидер отменил решение о работе частных операторов в газораспределительных сетях в связи с тем, нынешняя система контроля в государстве неэффективна. Она привела к увеличению задолженностей по потреблению энергоресурсов и тяжелому финансовому положению электро- и газоснабжающих предприятий.