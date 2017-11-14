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11:35 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Суд Владивостока отказал в изъятии скандальной видеозаписи из дела экс-депутата думы

Защита требует вызвать в суд свидетелей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 ноября, PrimaMedia.

Ленинский районный суд Владивостока не удовлетворил ходатайство защитников экс-депутата Думы Владивостока Зинаиды Ким об исключении ряда доказательств по уголовному делу о фальсификациях на выборах в Законодательное собрание Приморского края в сентябре 2016 года, сообщает ИА PrimaMedia. Среди доказательств, по данным агентства, имеется и знаменитая видеозапись, сделанная скрытой камерой, на которой, предположительно, запечатлен момент подкупа.

Очередное заседание по делу экс-депутата Ким и председателя участковой избирательной комиссии Футиной состоялось 14 ноября. По словам собеседника агентства, в своих ходатайствах сторона защиты просила суд признать недопустимыми различные доказательства по данному уголовному делу, в том числе — видеозапись.

Как сообщила корр. агентства сама Зинаида Ким, ее адвокатам не удалось убедить суд в необходимости исключить из дела доказательства, на которых строится обвинение. Зинаида Ким также отметила, что в суд на данном этапе не были вызваны свидетели, об участии которых ранее ходатайствовали адвокаты обвиняемой.

«Свидетелей не вызывали. Но слушания еще не начались. Следующее заседание назначено на вторник, 21 ноября. Позвоните мне, PrimaMedia, всегда с удовольствием дам комментарий», — отметила экс-депутат.

Ранее, 7 ноября, заседание суда по делу экс-депутата Ким и председателя участковой избирательной комиссии Футиной не состоялось из-за того, что сторона защиты заявила ходатайство об исключении из материалов главных доказательств. По информации ИА PrimaMedia, речь идет о видеозаписи, на которой кандидат в депутаты регионального парламента инструктирует молодых людей о необходимости проголосовать за нее. Телефон свидетеля с этой видеозаписью был направлен на экспертизу в Хабаровск с целью доказать ее подлинность.

В этой связи потребовался вызов в суд свидетелей, способных дать показания по факту собранных следствием данных.

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