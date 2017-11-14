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11:41 (мск), источник: Вести - Калининград

Стало известно, когда калининградского депутата Рудникова лишат мандата

Депутата Игоря Рудникова могут лишить мандата 23 ноября. Об этом в эксклюзивном интервью ГТРК «Калининград» рассказала председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева.

Источник: Вести - Калининград

По ее словам, региональный парламент получил подтверждение от правоохранительных органов о наличии грин-карты США у Рудникова. По закону, народный избранник не должен иметь вид на жительства за рубежом. Судя по иностранному документу, калининградский депутат уже несколько лет женат на американке. По крайней мере, основание получения его грин-карты — подразумевает именно это.

Марина Оргеева, председатель Калининградской областной Думы:

— Выдается она тем людям, которые прожили в браке более двух лет. Получается, к нашему большому удивлению, в 2013-м году такая карта была получена. Выборы в 16-м году, получается, уже прошли с нарушением. Здесь мы имеем документ от ФСБ. Аналогичный документ направлен в прокуратуру. И совместно с прокуратурой мы будем принимать решение. Сегодня факт наличия грин-карты подтверждён. Мы будем проводить комитет. И на 23 число выносить на заседание Думы. Конечно, все очень удивлены. Игорь Петрович всегда «правдолюбцем» был и есть, но, вот, в данной ситуации такое с его стороны сокрытие. Не ожидали мы, но… что есть, то есть.

Напомним, Игоря Рудникова задержали 1 ноября. Его обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у руководителя регионального управления СКР Виктора Леденёва. Центральный районный суд вынес решение заключении депутата под стражу до 1 января 2018 года.

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