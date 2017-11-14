Галуст Ахоян: Приморцы должны видеть результат инвестиций в медицину
Бюджетный комитет ЗС ПК поддержал увеличение расходов на здравоохранение в 2018 году.
Бюджетный комитет ЗС ПК поддержал увеличение расходов на здравоохранение в 2018 году.
Владивосток, 14 ноября, PrimaMedia.
Рост бюджетных ассигнований на сферу здравоохранения Приморья должен решать ее главные проблемы, связанные с качеством оказания медицинской помощи и кадровым обеспечением учреждений здравоохранения. Прогресс по этим направлениям должен быть заметен каждому жителю Приморья, подчеркнул в разговоре с корр. ИА PrimaMedia председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по
В ходе очередного заседания 14 ноября бюджетный комитет ЗС Приморья поддержал в первом чтении проект бюджета Приморского края на 2018 год. Документ предполагает увеличение финансирования государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» с 17,99 млрд рублей в 2017 году до 19,5 млрд рублей в 2018-ом. Кроме того, парламентарии рекомендовали поддержать в первом чтении бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2018 год. Предполагается, что он будет бездефицитным — доходы и расходы Фонда составят по 28,73 млрд рублей, что более чем на 5 млрд рублей превышает показатели текущего года.
— По кадрам делается много, но все равно недостаточно. Нужны серьезные, гигантские усилия для улучшения ситуации. Нужно кардинальное увеличение заработной платы, чтобы одному специалисту для получения достойного дохода не нужно было замещать несколько ставок. Кроме того, необходимо создание дополнительных стимулов для медперсонала переезжать в малые города и сельские районы, — уверен Галуст Ахоян.
Как уточнил директор краевого департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, в проекте бюджета 2018 года предусмотрено расширение программы «Земский доктор» на города с населением до 50 тысяч человек. Не исключено, что регион примет участие и в программе «Сельский фельдшер», предусматривающей выплату подъемных для специалистов, приезжающих работать в глубинку края.
— Мы голосуем за увеличение расходов на сферу здравоохранения. В 2018 году запланирован серьезный рост ассигнований как по линии краевой программы, так и по линии ТФОМСа. Необходимо, чтобы люди, которые обращаются за медицинской помощью, почувствовали реальный эффект от этих инвестиций, — подвел итог обсуждению Галуст Ахоян.