Александр Ковальчик стал фаворитом конкурса на место свердловского министра экономики

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Предполагается, что именно Ковальчик — один из двух кандидатов на высокий пост, чьи имена чиновники отказываются озвучивать до завершения конкурсных процедур.

Напомним, только шесть претендентов из 38 вышли в финальный раунд конкурса. Из них двое претендуют на пост министра экономики и четверо — на пост министра инвестиций. Остальные 32 человека отсеялись на стадии первого же теста.

В среду, 15 ноября, оставшихся кандидатов ждет презентация и защита концепций стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики.

Официально о том, что Ковальчик может возглавить минэк, ни в администрации губернатора, ни в мэрии областного центра, ни в Водоканале говорить не готовы, хотя рядовые сотрудника МУПа скорый уход директора в приватных разговорах обсуждают активно. Отметим, что окончательное решение о назначении того или иного участника конкурса министром принимает губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, Ковальчику 42 года. Он выпускник УПИ и Уральской государственной юридической академии. Кандидат экономических наук. С 2004 по 2010 годы работал в администрации Екатеринбурга, возглавлял комитет по инвестициям и комитет по экономике. Последние 7 лет — генеральный директор Водоканала.