Бурков решил увеличить количество премий омским молодым ученым

— Спасибо вам за участие в конкурсе. Ваши научные работы — результат долгой, кропотливой работы. Не зря говорят, гений — это один процент вдохновения и 99 процентов пота. Вы труженики. От научного сообщества наша страна ждет многого. От результатов вашей деятельности зависит конкурентоспособность нашей экономики и технологическая независимость. От вас зависит, каким путем пойдет страна, Омская область. Альберт Эйнштейн говорил, что наука не является и никогда не будет являться законченной книгой. Уверен, вы напишите в ней еще много страниц.