Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Наоми Кэмпбелл в календаре Pirelli сейчас и 30 лет назад (фото)
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: на Украине заявили о возможном расстреле за связи с РФ
СМИ: Украинский беспилотник вторгся на землю РФ
Кристина Асмус появилась на публике в костюме "Барби"
Алена Шишкова отпраздновала день рождения в Дубае
«Что же Марат молчал 3 года?»: Архарова подаёт в суд на Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
11:33 (мск), источник: Om1.ru

Бурков решил увеличить количество премий омским молодым ученым

Врио губернатора поздравил четырех лауреатов конкурса.

Сегодня, 14 ноября, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков вручил четырем молодым ученым премию обправительства.

При этом известно, что лауреатами пытались стать 35 молодых дарований в разных отраслях. Все победители получили статуэтки из рук главы региона.

В частности, это научный сотрудник лаборатории синтеза моторных топлив Института проблем переработки углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук Дмитрий Голинский, доцент кафедры химической технологии и биотехнологии Омского технического университета Виталий Горбунов, доцент кафедры социально-экономических дисциплин Сибирского университета физической культуры и спорта Дмитрий Константинов и доцент кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии Омского аграрного университета Наталья Чернопольская.

Поздравляя лауреатов, врио главы региона оценил вклад омских ученых в науку и развитие промышленности.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— Спасибо вам за участие в конкурсе. Ваши научные работы — результат долгой, кропотливой работы. Не зря говорят, гений — это один процент вдохновения и 99 процентов пота. Вы труженики. От научного сообщества наша страна ждет многого. От результатов вашей деятельности зависит конкурентоспособность нашей экономики и технологическая независимость. От вас зависит, каким путем пойдет страна, Омская область. Альберт Эйнштейн говорил, что наука не является и никогда не будет являться законченной книгой. Уверен, вы напишите в ней еще много страниц.

После чего пообщался с молодыми учеными, которые рассказали губернатору о своих проектах.

В свою очередь, Александр Бурков пообещал увеличить количество премий, а также число одариваемых интеллектуалов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Бурков решил увеличить количество премий омским молодым ученым – ФОТО
В Омской области снова провалился конкурс на укрепление метро
Британия обвинила Россию в угрозе глобальному миропорядку
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Центробанк разработал механизм реабилитации клиентов-отказников
В Думе придумали критерий отнесения СМИ к «иностранным агентам»
«Аэрофлот» пожаловался на новый ЦУП над Москвой
Загранпаспорта для россиян начнут делать быстрее
Главный онколог Минздрава уходит в отставку
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят» Программа ранее получила премию ТЭФИ как лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайма
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь