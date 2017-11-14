Бурков решил увеличить количество премий омским молодым ученым
Врио губернатора поздравил четырех лауреатов конкурса.
Врио губернатора поздравил четырех лауреатов конкурса.
Сегодня, 14 ноября, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков вручил четырем молодым ученым премию обправительства.
При этом известно, что лауреатами пытались стать 35 молодых дарований в разных отраслях. Все победители получили статуэтки из рук главы региона.
В частности, это научный сотрудник лаборатории синтеза моторных топлив Института проблем переработки углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук Дмитрий Голинский, доцент кафедры химической технологии и биотехнологии Омского технического университета Виталий Горбунов, доцент кафедры
Поздравляя лауреатов, врио главы региона оценил вклад омских ученых в науку и развитие промышленности.
Александр Бурков, врио губернатора Омской области:
— Спасибо вам за участие в конкурсе. Ваши научные работы — результат долгой, кропотливой работы. Не зря говорят, гений — это один процент вдохновения и 99 процентов пота. Вы труженики. От научного сообщества наша страна ждет многого. От результатов вашей деятельности зависит конкурентоспособность нашей экономики и технологическая независимость. От вас зависит, каким путем пойдет страна, Омская область. Альберт Эйнштейн говорил, что наука не является и никогда не будет являться законченной книгой. Уверен, вы напишите в ней еще много страниц.
После чего пообщался с молодыми учеными, которые рассказали губернатору о своих проектах.
В свою очередь, Александр Бурков пообещал увеличить количество премий, а также число одариваемых интеллектуалов.