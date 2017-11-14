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11:31 (мск), источник: СуперОмск

Александр Бурков рассказал о своей первой квартире

Сегодня 47 выпускникам детских домов были вручены ключи от их квартир. Новых жильцов приняла новостройка микрорайона «Амурский-2».

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Каждому досталось по квартире в 33 «квадрата».

Ключи от квартир детям-сиротам вручил лично врио губернатора Александр Бурков. Глава региона пожелал новым жильцам комфортной жизни. Что интересно, Александр Бурков лично проверил квартиры-подарки. Он обратил внимание на отсутствие стяжки и покрытия на балконах. Строители пообещали главе региона доделать пол и покрытие балконов в квартирах для выпускников детских домов безвозмездно и полностью, хотя этого не подразумевает смета работ.

«Когда-то моим первым жильем была точно такая 14-метровая комната, а из предметов быта маленький холодильник “Морозко”, перевезенный из общежития, и магнитофон с колонками, которые использовали вместо табуреток. Первый свой дом — великое событие. Это и уверенность в будущем, и гарантия, что у тебя есть, пусть маленький, но свой угол», — вспомнил молодые годы Александр Бурков.

Гарантии качества сроком на пять лет на все жилые помещения, приобретаемые для сирот, устанавливаются государственным контрактом. Сейчас в различных стадиях оформления находится 48 квартир для выпускников детских домов. В этом году государство выделило из федерального и областного бюджета свыше 300 млн рублей.

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