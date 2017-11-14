Александр Бурков рассказал о своей первой квартире
Сегодня 47 выпускникам детских домов были вручены ключи от их квартир. Новых жильцов приняла новостройка микрорайона «Амурский-2».
Сегодня 47 выпускникам детских домов были вручены ключи от их квартир. Новых жильцов приняла новостройка микрорайона «Амурский-2».
Каждому досталось по квартире в 33 «квадрата».
Ключи от квартир
«Когда-то моим первым жильем была точно такая 14-метровая комната, а из предметов быта маленький холодильник “Морозко”, перевезенный из общежития, и магнитофон с колонками, которые использовали вместо табуреток. Первый свой дом — великое событие. Это и уверенность в будущем, и гарантия, что у тебя есть, пусть маленький, но свой угол», — вспомнил молодые годы Александр Бурков.
Гарантии качества сроком на пять лет на все жилые помещения, приобретаемые для сирот, устанавливаются государственным контрактом. Сейчас в различных стадиях оформления находится 48 квартир для выпускников детских домов. В этом году государство выделило из федерального и областного бюджета свыше 300 млн рублей.