Александр Бурков рассказал о своей первой квартире

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Каждому досталось по квартире в 33 «квадрата».

Ключи от квартир детям-сиротам вручил лично врио губернатора Александр Бурков. Глава региона пожелал новым жильцам комфортной жизни. Что интересно, Александр Бурков лично проверил квартиры-подарки. Он обратил внимание на отсутствие стяжки и покрытия на балконах. Строители пообещали главе региона доделать пол и покрытие балконов в квартирах для выпускников детских домов безвозмездно и полностью, хотя этого не подразумевает смета работ.

«Когда-то моим первым жильем была точно такая 14-метровая комната, а из предметов быта маленький холодильник “Морозко”, перевезенный из общежития, и магнитофон с колонками, которые использовали вместо табуреток. Первый свой дом — великое событие. Это и уверенность в будущем, и гарантия, что у тебя есть, пусть маленький, но свой угол», — вспомнил молодые годы Александр Бурков.