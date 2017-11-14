Смольный анонсировал создание туристической полиции и плавучих гостиниц

Источник: РИА "Новости"

Так, согласно принятой программе, финансирование сферы туризма за пятилетку составит 4,3 млрд рублей. Предполагается, что за 5 лет ежегодное количество туристов увеличится с 7 до 8 млн человек. Они будут проводить в среднем в городе по 3 дня. К концу программы доля туризма в ВВП вырастет с 1% до 6%.

По словам Мушкарева, к 2023 году запланировано, что 1,5 млн человек будут приезжать в город на паромах и круизных лайнерах. «Президент России Владимир Путин уже одобрил создание региональной морской пассажирской компании. Кроме того, Петербург должен стать центром единой круизной сети в России», — отметил чиновник.

К концу программы в городе будет построено ещё три конгрессно-выставочных центра. «Петербург — это не только открыточные виды. Многие воспринимают наш город как музей, но это не так. Северная столица — крупнейшее место для саммитов и деловых встреч. Событийный ряд Петербурга насыщен», — подчеркнул Мушкарев ещё одно направление программы. К 2023 году, по его расчету, каждый пятый турист в городе будет приезжать на то или иное событие или мероприятие.

В 3 раза увеличится и число медицинских туристов, для чего будет создан специальный медицинский туроператор. Среди приоритетных подобных турнаправлений — онкологическое, кардиологическое, гинекологическое, репродуктивное, офтальмологическое, стоматологическое, диагностическое и косметологическое.

За 5 лет запланировано развитие туристической инфраструктуры. В частности, уже весной следующего года на Большой Невке откроются первые плавучие гостиницы. Также в ближайшие годы в Северной столице запланировано создание специальной туристической полиции, которая должна быть ориентирована на обеспечение безопасности жизни гостей города. Сотрудников регионального МВД уже в ближайшее время начнут обучать иностранным языкам. Предполагается, что «уровень удовлетворённости» туристов достигнет 95%.