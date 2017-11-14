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11:30 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов поручил избавить столицу Крыма от «авгиевых конюшен»

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил охватить уборкой все улицы Симферополя, разобрав «эти авгиевы конюшни».

Источник: РИА "Новости"

«Увеличилось количество муниципальных служб, положительные изменения в городе есть, но до идеальных результатов мы пока не добрались. Работа системно ведется, но хочется выйти на финишную прямую, в том числе в части понимания сил и средств, необходимых городу, чтобы вычистить все улицы и разобрать эти авгиевы конюшни», — сказал Аксенов на заседании крымского правительства.

Он поручил главе администрации Симферополя Игорю Лукашеву обеспечить уборкой все улицы, а не выборочно, как это было до прихода новой горадминистрации. По его словам, на каждой улице должен быть ответственный за чистоту.

«Нам надо охватить весь город Симферополь, ни одна улица не должна оставаться неубранной»
Аксенов

Авгиевы конюшни — крылатое выражение, которое исходит из греческой мифологии. Употребляется при сильной запущенности и засоренности.

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