Аксенов поручил избавить столицу Крыма от «авгиевых конюшен»

«Увеличилось количество муниципальных служб, положительные изменения в городе есть, но до идеальных результатов мы пока не добрались. Работа системно ведется, но хочется выйти на финишную прямую, в том числе в части понимания сил и средств, необходимых городу, чтобы вычистить все улицы и разобрать эти авгиевы конюшни», — сказал Аксенов на заседании крымского правительства.