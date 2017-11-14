Комитет по бюджету Госдумы одобрил нулевую ставку НДС на авиасообщение с Калининградом

Источник: Новый Калининград

В пакете поправок среди прочих содержится поправка в пункт 1 статьи 164 Налогового кодекса «О налоговых ставках». Предлагается дополнить его подпунктом 4.2: «Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположен на территории Калининградской области». Отметим, что в Налоговом кодексе присутствует 4.1, который касается аналогичных условий для Крыма и Севастополя.

Кроме того, законопроект содержит ряд поправок, которые касаются реализации подакцизных товаров, уточняет порядок применения пониженных тарифов страховых взносов. В частности, пониженные тарифы будут применяться в отношении физических лиц, занятых на новых рабочих местах и т. п.