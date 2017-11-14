Глава Красноярска пообещал новые кадровые перестановки в мэрии
Мэрию могут покинуть не только руководители, но и исполнители, которые не выдержат новый темп работы.
Мэрию могут покинуть не только руководители, но и исполнители, которые не выдержат новый темп работы.
Сотрудники мэрии могут не выдержать нового темпа работы и покидать мэрию. Об этом Сергей Ерёмин заявил во время
Сегодня горсовет согласовал кандидатуры новых заместителей главы города — Владислав Логинов и Алексей Давыдов официально заняли кресла первых заместителей, департаменты градостроительства и муниципального имущества и земельных отношений возглавили бывший руководитель «Красноярскгражданпроекта» Олег Животов и прежний глава Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края Наталья Павлович.
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Сергей Ерёмин отметил, что в ближайшее время мэрию могут покинуть не только руководители, но и исполнители, которые не выдержат новый темп работы.
«Я обозначил базовый принцип — человека в работе не должны “противить”
Сергей Ерёмин еще раз подтвердил отставку Игоря Титенкова и руководителя УДИБ Сергея Маркатюка, отметив, что «Игорь Петрович отработал, как мог и все силы тратил на работу». Кроме этого, глава города заявил, что свой пост точно покинет Артем Бадюков — руководитель муниципального комбината школьного питания. «Решение на сегодняшний день им принято, мы смотрим кандидатуры для замещения. Там есть определенный кадровый ресурс, люди, которые долгое время отработали на этом комбинате», — пояснил глава города.