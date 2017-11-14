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11:46 (мск), источник: Newslab.ru

Глава Красноярска пообещал новые кадровые перестановки в мэрии

Мэрию могут покинуть не только руководители, но и исполнители, которые не выдержат новый темп работы.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники мэрии могут не выдержать нового темпа работы и покидать мэрию. Об этом Сергей Ерёмин заявил во время пресс-конференции.

Сегодня горсовет согласовал кандидатуры новых заместителей главы города — Владислав Логинов и Алексей Давыдов официально заняли кресла первых заместителей, департаменты градостроительства и муниципального имущества и земельных отношений возглавили бывший руководитель «Красноярскгражданпроекта» Олег Животов и прежний глава Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края Наталья Павлович.

На пресс-конференции, которая прошла после сессии Сергей Ерёмин отметил, что эти люди будут решать «особо острые вопросы» и имеют для этого достаточную квалификацию. «Для того, чтобы идти вперед, а не только погрузиться в эту рутинную работу, нам необходимо, чтобы у людей были творческие порывы и желание, в том числе, изменить подходы и облик города. Должен быть душевный и идеологический порыв, чтобы поработать. Коллеги уже говорят — спят по 4 часа в сутки. Я вообще сказал, чтобы через пять лет меня ждали», — объяснил свой выбор глава города.

Сергей Ерёмин отметил, что в ближайшее время мэрию могут покинуть не только руководители, но и исполнители, которые не выдержат новый темп работы.

«Я обозначил базовый принцип — человека в работе не должны “противить” какие-то идеологические взгляды. Люди говорят: “Мы с таким напором, с таким режимом не готовы работать” и я принимаю это, как должное. Лучше сразу сказать об этом, чем через себя пропускать, как через мясорубку кости», — отметил глава города.

Сергей Ерёмин еще раз подтвердил отставку Игоря Титенкова и руководителя УДИБ Сергея Маркатюка, отметив, что «Игорь Петрович отработал, как мог и все силы тратил на работу». Кроме этого, глава города заявил, что свой пост точно покинет Артем Бадюков — руководитель муниципального комбината школьного питания. «Решение на сегодняшний день им принято, мы смотрим кандидатуры для замещения. Там есть определенный кадровый ресурс, люди, которые долгое время отработали на этом комбинате», — пояснил глава города.

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