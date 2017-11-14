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12:03 (мск), источник: СуперОмск

Потапов о повышении Фролова: никто другой не мог занять эту должность

Бывший первый вице-мэр Омска Владимир Потапов прокомментировал карьерное повышение своего некогда коллеги по городской администрации Сергея Фролова.

Потапов уверен, что никто бы не справился с обязанностями куратора сферы строительства и ЖКХ в областном правительстве лучше, чем Фролов. Политик также дал понять, что о возможном выбывания Фролова из мэрской гонки, ему не стоит сожалеть.

«Я не думаю, что врио губернатора пригласил Фролова в правительство, чтобы иметь возможность его уволить. А поступил он, с моей точки зрения, правильно. То, что он [Сергей Фролов], вероятно, не будет участвовать в конкурсе по выборам мэра, наверное, не самое страшное в его жизни. Кто еще у нас может занять эту должность в правительстве? Людей-то нет. Повторюсь, он поступил правильно, все будет нормально», — заявил Владимир Потапов в беседе с «СуперОмском».

Как ранее сообщал «СуперОмск», во вторник, 14 ноября, врио губернатора Александр Бурков предложил Сергею Фролову перейти на работу в правительство Омской области. Фролов ответил на предложение согласием. По информации источников «СуперОмска», заслуживающих доверия, Фролов в правительстве Омской области займет должность куратора сферы строительства и ЖКК в статусе вице-губернатора. Это место в региональном кабинете министров остается вакантным после ухода на пенсию Станислава Гребенщикова.

Ожидается, что распоряжение руководителя региона о назначении Сергея Фролова будет подписано 15 ноября. Это означает, что Фролов выбывает с конкурса по выборам мэра. Возможно, и.о. мэра либо снимет свою кандидатуру до собеседований с претендентами, которое назначено на 17 ноября, либо сделает это после выхода в финал конкурса.

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