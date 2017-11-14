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12:33 (мск), источник: РИА Новости

Глава Крыма пообещал продолжить вывоз мусора со свалок к домам чиновников

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что практика вывоза мусора к домовладениям чиновников, допускающих появление новых свалок, будет продолжена.

Источник: РИА "Новости"

«Вновь назначенные главы администраций, с точки зрения вновь выявленных свалок, мы даем время, карт-бланш, но по тем регионам, где главы администраций работают уже какой-то период и не реагируют на вновь появляющиеся свалки, у нас действует старое право: кому надо привезти мусор под дом, продолжаем подобную практику, другого не будет», — сказал Аксенов на заседании крымского правительства.

Ранее Аксенов заявил, что готов организовать вывоз мусора к домам глав муниципалитетов, которые игнорируют образовавшиеся свалки. В конце апреля под двери двух руководителей муниципалитетов, отвечающих за уборку вверенных им территорий, активисты вывалили мусор. Ответственность за эту акцию общественников Аксенов взял на себя, за что был оштрафован.

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