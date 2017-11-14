Глава Крыма пообещал продолжить вывоз мусора со свалок к домам чиновников

«Вновь назначенные главы администраций, с точки зрения вновь выявленных свалок, мы даем время, карт-бланш, но по тем регионам, где главы администраций работают уже какой-то период и не реагируют на вновь появляющиеся свалки, у нас действует старое право: кому надо привезти мусор под дом, продолжаем подобную практику, другого не будет», — сказал Аксенов на заседании крымского правительства.