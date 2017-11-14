Земское собрание Кстовского района Нижегородской области одобрило отставку главы райадминистрации Кирилла Культина

По словам собеседника агентства, сегодня на заседании присутствовали 24 депутата из 31. Все они проголосовали за отставку Культина по собственному желанию. «Дата конкурса по избранию нового главы пока не назначена и будет назначена на очередном заседании Земского собрания, дата которого тоже пока не определена. 22 ноября на заседании комиссии по МСУ будет сформирована конкурсная комиссия», — рассказали в пресс-службе.