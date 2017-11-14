Земское собрание Кстовского района Нижегородской области одобрило отставку главы райадминистрации Кирилла Культина

По словам собеседника агентства, сегодня на заседании присутствовали 24 депутата из 31. Все они проголосовали за отставку Культина по собственному желанию. «Дата конкурса по избранию нового главы пока не назначена и будет назначена на очередном заседании Земского собрания, дата которого тоже пока не определена. 22 ноября на заседании комиссии по МСУ будет сформирована конкурсная комиссия», — рассказали в пресс-службе.
Заявление Культина об отставке датируется 1 ноября 2017 года.
Напомним, с 6 сентября 2017 года Кирилл Культин находится под арестом по подозрению в получении взятки. По версии следствия, 6 сентября в одном из ресторанов Нижнего Новгорода подозреваемый получил от председателя комитета кредиторов МУП «Водоканал» Кстовского района взятку в сумме 1,5 млн рублей за способствование проведению банкротства муниципального предприятия.
Обвинение было предъявлено 8 сентября, сам Кирилл Культин свою вину не признаёт и считает это провокацией. Его адвокаты пытались обжаловать арест, но безуспешно. 1 ноября также сообщалось, что арест Культину продлили до 5 декабря.