Чапаевск может стать территорией опережающего развития

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В Самарской области может появиться еще одна территория опережающего развития (ТОР). Об этом сообщил сегодня, 14 ноября, врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

По его словам, в ближайшее время предусмотрено продолжение реализации мер поддержки моногородов как на областном, так и на федеральном уровне, пишет Самру.ру.

«Мы уверены, что в следующем году приблизимся к принятию решения о создании ТОР в городе Чапаевске», — отметил Кобенко.

Напомним, в настоящее время в регионе только одна ТОР — в Тольятти, такой статус был присвоен городу в 2016 году.