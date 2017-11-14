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12:11 (мск), источник: Интерфакс

В Госдуме придумали критерий отнесения СМИ к «иностранным агентам»

Поправки согласованы всеми четырьмя думскими фракциями.

Источник: Reuters

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Представители всех четырех думских фракций согласовали поправки в законодательство, позволяющие причислять иностранные СМИ к иноагентам, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«СМИ, зарегистрированные на территории другого государства либо получающие денежные или иные средства от иностранных структур — госорганов или компаний или же от российских компаний с иностранным финансированием, могут быть признаны иностранными агентами вне зависимости от их организационно-правовой формы», — передал Толстой суть поправки, разработанной к закону «О СМИ».

Предлагается также ввести для таких СМИ-иноагентов обязанность маркировать свою принадлежность к данной категории в качестве отсылочной нормы к закону об НКО, уточнил "Интерфаксу" Толстой.

«Что касается маркировки, это норма содержится в законе об НКО и, соответственно, она проецируется на продукцию СМИ (СМИ-иноагента). Мы не переносим ничего специально (в закон о СМИ). Если СМИ признано иноагентом, то оно действует так, как действует НКО-иноагент», — пояснил Толстой.

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Он также отметил, что решать, какое СМИ подпадает под статус иностранного агента, будет Минюст, как и в случае с НКО-иноагентами. Он сообщил, что авторами соответствующих поправок выступают спикер Вячеслав Володин, руководители фракций и прочие депутаты, в том числе он сам. На совещании у спикера во вторник с представителями фракций поправки были согласованы. «Они готовы», — заверил вице-спикер.

Накануне первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что под действие поправок может подпасть ряд зарубежных СМИ, в том числе радио «Свобода», немецкая Deutsche Welle, CNN, «Голос Америки».

В Госдуме эти меры называют «зеркальными» и рассматривают их как ответ на то, что финансируемый Российской Федерацией канал RT попал под действие закона об иностранных агентах в США.

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