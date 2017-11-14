Парыгина попросила у областных властей 8 миллиардов рублей

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Так, главный финансист города Инна Парыгина отчиталась о будущих доходах бюджета Омска, что вызвало лишь всего один серьезный вопрос от депутатов.

«Ни для кого не секрет, что врио губернатора Александр Бурков смог выбить из федерального правительства 14 миллиардов рублей для Омской области. Наши городские власти как-то связываются с правительством, будет ли повышена бюджетная дотация для города в связи с такими событиями?» — задал вопрос вице-спикер ОГС Андрей Ткачук.

На это депутату был дан достаточно подробный ответ. По словам Парыгиной, городские власти подали заявку на финансирование более чем на половину от привезенной Бурковым суммы.

«Мы уже отправили свои запросы. На ремонт дорог, строительство школ, детских садов, больниц и спортивных сооружений. Всего нами обозначена сумма в 8 миллиардов рублей. К сожалению, решение об этом принимаем не мы, но мы заявились на все, что вам, депутатам, хотелось бы слышать», — отмечает чиновница.