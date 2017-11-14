Бабанов покинул Кыргызстан для лечения — заявление

Источник: Tengrinews

«Хочу сообщить, что со мной все в порядке и я действительно нахожусь за пределами Кыргызстана. В данное время я восстанавливаю свое здоровье. Я прочитал, что много сплетен и слухов пустили относительно моего здоровья, они не соответствуют действительности. Вместе с вами я готов и буду бороться за процветание и демократический путь Кыргызстана», — говорится в заявлении Бабанова.

Накануне Бабанов также сложил с себя полномочия лидера парламентской оппозиционной фракции «Республика — Ата-Журт». Ранее парламентская фракция оппозиционной партии «Республика — Ата Журт» Кыргызстана потребовала создания депутатской комиссии по изучению обстоятельств возбуждения уголовного дела против Омурбека Бабанова.

Также фракция распространила заявление, в котором уголовное дело в отношении Бабанова депутаты назвали «политическим, наносящим урон демократии и политической свободе».

Правоохранительные органы и генеральную прокуратуру призвали «к тщательному и объективному рассмотрению этого политически мотивированного уголовного дела». Сам Омурбек Бабанов 4 ноября 2017 года назвал происходящее произволом со стороны правоохранительных органов.

«Которые возбудили абсолютно надуманное, политическое уголовное дело в отношении меня. Все это шито белыми нитками, и это известно каждому из нас. К сожалению, мне так и не дали возможность реализовать реформы, которые бы не позволяли такой произвол. Власть имущие не могут понять, что не Бабанов источник всех проблем. От того, что они устранят меня с политического поля, жизнь в стране не улучшится, проблемы не решатся. Нельзя во всех бедах винить меня, демонизировать и оговаривать. Рано или поздно правда выйдет наружу», — заявил он.