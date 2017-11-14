Власти Подмосковья отложили закрытие мусорных полигонов на фоне протестов

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В декабре власти Подмосковья внесут изменения в территориальную схему по обращению с отходами, рассказал РБК министр экологии региона Александр Коган. По его словам, изменения коснутся расположения мест размещения мусора, также предполагается продление срока работы нескольких мусорных полигонов, которые ранее предполагалось закрыть. Это связано с протестами жителей Подмосковья против строительства новых мусоросжигательных заводов.

В частности, поправки в территориальную схему предполагают продление сроков эксплуатации полигона «Астапово» в Луховицком районе, который согласно действующей редакции схемы, должен быть закрыт до конца 2017 года.

Продлить его работу попросили муниципальные власти. «В случае закрытия полигона “Астапово” нам пришлось бы вывозить мусор на полигон “Воловичи” в Коломенский район, это больше 100 км, и расходы на транспортировку выросли бы втрое», — рассказал РБК глава Луховицкого района Владимир Барсуков.

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Также будет продлен срок эксплуатации полигона «Лесная» в Серпуховском районе, который, согласно действующей территориальной схеме, должен был прекратить работу до конца 2018 года. На «Лесную» после закрытия в июле 2017 года стали возить мусор с полигона «Кулаковский» в Чеховском районе.

Территориальное планирование проводится для проведения конкурсов по выбору региональных операторов по обращению с отходами.

Московская область поделена на семь кластеров, на каждый из которых в первом квартале 2018 года будет выбран оператор, отвечающий за сбор, транспортирование, обработку и захоронение отходов.

Объем бытовых отходов, который ежегодно поступает на утилизацию в Подмосковье, — 11,7 млн т. Из них, по данным регионального Минэкологии, 3,8 млн т генерирует область, а 7,9 млн т — Москва.

С 2013 года в регионе из 39 мусорных полигонов закрыто 24, на оставшихся пятнадцати размещено 70 млн т отходов, их ресурсы почти исчерпаны.

Согласно утвержденной в 2016 году территориальной схеме, до конца 2017 года планировалось закрыть полигон «Астапово», а в 2018 году — еще 10 полигонов. Заменить их должны были 13 мусороперерабатывающих комплексов с вводом в 2018—2019 гг.., а также четыре мусоросжигательных завода в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах, по 700 тыс. т отходов в год каждый, с началом работы в 2021—2022 годах.

Эти сроки будут сдвинуты, поскольку создание новых объектов вызывает значительное социальное напряжение, рассказал РБК Александр Коган.

Пока нам с трудом удалось согласовать 4 участка под мусороперерабатывающие комплексы, это Кашира (на границе с Тульской областью), Сергиев-Посад, Клинский район и Коломна, до конца этого года планируем передать там инвесторам земельные участки, и рассчитываем, что к началу 2019 г. объекты будут построены. Александр Коган Министр экологии Подмосковья