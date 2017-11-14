Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
7 неловких вопросов сексологу
Наоми Кэмпбелл в календаре Pirelli сейчас и 30 лет назад (фото)
Туристка из Европы погибла из-за желания сделать красивое фото
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
СМИ: Жванецкий растроган прощанием с Задорновым
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
Просьбу Украины к Канаде в соцсетях высмеяли словами Матроскина
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Французские туристы угнали гондолу в Венеции
Алиса Аршавина готова простить мужа и принять его обратно
СМИ: Макаревич ответил на обвинения в увольнении из-за Крыма
Украина разрывает дипотношения с РФ - СМИ
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
13:14 (мск), источник: РБК

Власти Подмосковья отложили закрытие мусорных полигонов на фоне протестов

Власти Московской области отложили планировавшееся закрытие нескольких мусорных полигонов. Решение связано с протестами жителей против строительства новых мусоросжигательных заводов.

Источник: Reuters

В декабре власти Подмосковья внесут изменения в территориальную схему по обращению с отходами, рассказал РБК министр экологии региона Александр Коган. По его словам, изменения коснутся расположения мест размещения мусора, также предполагается продление срока работы нескольких мусорных полигонов, которые ранее предполагалось закрыть. Это связано с протестами жителей Подмосковья против строительства новых мусоросжигательных заводов.

В частности, поправки в территориальную схему предполагают продление сроков эксплуатации полигона «Астапово» в Луховицком районе, который согласно действующей редакции схемы, должен быть закрыт до конца 2017 года.

Продлить его работу попросили муниципальные власти. «В случае закрытия полигона “Астапово” нам пришлось бы вывозить мусор на полигон “Воловичи” в Коломенский район, это больше 100 км, и расходы на транспортировку выросли бы втрое», — рассказал РБК глава Луховицкого района Владимир Барсуков.

Читайте также
Закрытие свалки под Чеховом привело к мусорному коллапсу в Подмосковье

Также будет продлен срок эксплуатации полигона «Лесная» в Серпуховском районе, который, согласно действующей территориальной схеме, должен был прекратить работу до конца 2018 года. На «Лесную» после закрытия в июле 2017 года стали возить мусор с полигона «Кулаковский» в Чеховском районе.

Территориальное планирование проводится для проведения конкурсов по выбору региональных операторов по обращению с отходами.

Московская область поделена на семь кластеров, на каждый из которых в первом квартале 2018 года будет выбран оператор, отвечающий за сбор, транспортирование, обработку и захоронение отходов.

Объем бытовых отходов, который ежегодно поступает на утилизацию в Подмосковье, — 11,7 млн т. Из них, по данным регионального Минэкологии, 3,8 млн т генерирует область, а 7,9 млн т — Москва.

С 2013 года в регионе из 39 мусорных полигонов закрыто 24, на оставшихся пятнадцати размещено 70 млн т отходов, их ресурсы почти исчерпаны.

Читайте также
Пластиковое загрязнение планеты. Есть ли жизнь без пластика?

Согласно утвержденной в 2016 году территориальной схеме, до конца 2017 года планировалось закрыть полигон «Астапово», а в 2018 году — еще 10 полигонов. Заменить их должны были 13 мусороперерабатывающих комплексов с вводом в 2018—2019 гг.., а также четыре мусоросжигательных завода в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах, по 700 тыс. т отходов в год каждый, с началом работы в 2021—2022 годах.

Эти сроки будут сдвинуты, поскольку создание новых объектов вызывает значительное социальное напряжение, рассказал РБК Александр Коган.

Пока нам с трудом удалось согласовать 4 участка под мусороперерабатывающие комплексы, это Кашира (на границе с Тульской областью), Сергиев-Посад, Клинский район и Коломна, до конца этого года планируем передать там инвесторам земельные участки, и рассчитываем, что к началу 2019 г. объекты будут построены.
Александр Коган
Министр экологии Подмосковья

Согласно календарному плану федерального проекта «Чистая страна», осенью 2017 года должно было начаться строительство двух мусоросжигательных заводов. Но пока общественные слушания прошел проект оценки воздействия на окружающую среду только одного завода в Воскресенском районе.

Имя им — полигон: Подмосковье едва переводит дыхание от мусорных свалок
Во время загрузки произошла ошибка.
12 ноября© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
На Ямале объяснили покупку в дом губернатора унитаза за 8 млн руб
Минобороны РФ: США напрямую поддерживают террористов ИГ в Сирии
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Сечина вызвали в суд по электронной почте
В Госдуме придумали критерий отнесения СМИ к «иноагентам»
«Аэрофлот» пожаловался на новый ЦУП над Москвой
Загранпаспорта для россиян начнут делать быстрее
Главный онколог Минздрава уходит в отставку
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят» Программа ранее получила премию ТЭФИ как лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайма
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
73-летний Майкл Дуглас впервые станет дедушкой У старшего сына актера скоро родится дочка.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь