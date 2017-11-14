Без права на ошибку: Сагинтаев предупредил главу Минздрава

Источник: Sputniknews.kz

Ключевым проектом Минздрава в следующем году станет запуск пилотного проекта «Безбумажное здравоохранение» в четырех регионах — в Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях, а также в ряде организаций республиканского уровня. Проект предполагает использование в медучреждениях историй болезни пациентов в электронном формате.

«То есть с 1 января будет отменена необходимость заполнять ключевые бумажные формы — это истории болезни. Сейчас приказы дорожной карты разработаны, направлены на согласование в регионы. Это позволит подготовиться и к 2019 году уже в страновом масштабе переходить на безбумажный формат работы», — проинформировал Биртанов.

«По докладу министра мы видим, что вопрос по обеспечению компьютерной техникой оставляет желать лучшего. Но есть заверения акимов, что к концу года они будут обеспечены. Елжан Амантаевич, работу продолжаем, это очень важная тема, здесь ошибок не должно быть», — ответил Сагинтаев.