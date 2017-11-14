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13:05 (мск), источник: Sputniknews.kz

Без права на ошибку: Сагинтаев предупредил главу Минздрава

АСТАНА, 14 ноя — Sputnik. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев призвал министра здравоохранения Елжана Биртанова не допустить ошибок при внедрении цифровизации в здравоохранении страны.

Источник: Sputniknews.kz

Ключевым проектом Минздрава в следующем году станет запуск пилотного проекта «Безбумажное здравоохранение» в четырех регионах — в Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях, а также в ряде организаций республиканского уровня. Проект предполагает использование в медучреждениях историй болезни пациентов в электронном формате.

«То есть с 1 января будет отменена необходимость заполнять ключевые бумажные формы — это истории болезни. Сейчас приказы дорожной карты разработаны, направлены на согласование в регионы. Это позволит подготовиться и к 2019 году уже в страновом масштабе переходить на безбумажный формат работы», — проинформировал Биртанов.

«По докладу министра мы видим, что вопрос по обеспечению компьютерной техникой оставляет желать лучшего. Но есть заверения акимов, что к концу года они будут обеспечены. Елжан Амантаевич, работу продолжаем, это очень важная тема, здесь ошибок не должно быть», — ответил Сагинтаев.

Глава кабмина поручил министерству совместно с партнерами — с General Electric и другими цифровыми компаниями — проводить работу по совершенствованию всех взятых в работу направлений.

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