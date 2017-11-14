Срок выдачи загранпаспортов сократится на месяц
Максимальный срок выдачи загранпаспортов для жителей России, получающих документ по месту проживания, сократится с четырех до трех месяцев, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Максимальный срок выдачи загранпаспортов для жителей России, получающих документ по месту проживания, сократится с четырех до трех месяцев, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Распоряжение на эту тему опубликовано на сайте Правительства.
«Это позволит повысить удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче заграничных паспортов и уменьшить временные издержки», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Изменения касаются и биометрических загранпаспортов. Для тех же, кто оформляет документ не по месту проживания, а регистрации, срок его получения останется прежним — один месяц.