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13:34 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Срок выдачи загранпаспортов сократится на месяц

Максимальный срок выдачи загранпаспортов для жителей России, получающих документ по месту проживания, сократится с четырех до трех месяцев, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Распоряжение на эту тему опубликовано на сайте Правительства.

«Это позволит повысить удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче заграничных паспортов и уменьшить временные издержки», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Изменения касаются и биометрических загранпаспортов. Для тех же, кто оформляет документ не по месту проживания, а регистрации, срок его получения останется прежним — один месяц.

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