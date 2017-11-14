Срок выдачи загранпаспортов сократится на месяц

«Это позволит повысить удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче заграничных паспортов и уменьшить временные издержки», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Изменения касаются и биометрических загранпаспортов. Для тех же, кто оформляет документ не по месту проживания, а регистрации, срок его получения останется прежним — один месяц.