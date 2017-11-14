Александр Бурков предложил Сергею Фролову должность своего заместителя
Глава региона готов доверить нынешнему градоначальнику курировать
Глава региона готов доверить нынешнему градоначальнику курировать
Исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков предложил временному мэру города Сергею Фролову должность своего заместителя.
Глава региона готов доверить нынешнему градоначальнику курировать
Сергей Фролов признался, что такое предложение было для него неожиданным и он готовить возглавить этот блок. Александр Буруков намерен подписать распоряжение о назначении нового заместителя уже 15 ноября.