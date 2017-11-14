Александр Бурков предложил Сергею Фролову должность своего заместителя

Глава региона готов доверить нынешнему градоначальнику курировать жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, дороги. Александр Бурков сразу обозначил проблемы которые нужно решать в этой сфере. Это проблемы дольщиков, увеличения темпов жилищного строительства, снижение стоимости квадратного метра, обеспечение населённых пунктов питьевой водой и газом, проводить реконструкцию дорог.

Сергей Фролов признался, что такое предложение было для него неожиданным и он готовить возглавить этот блок. Александр Буруков намерен подписать распоряжение о назначении нового заместителя уже 15 ноября.