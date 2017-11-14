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13:20 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов: укрепление связей между РФ и Турцией пойдет в плюс Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Восстановление российско-турецких отношений положительно отразится на экономике Крыма. Такое мнение журналистам высказал глава Республики Крым Сергей Аксенов, комментируя итоги переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: РИА "Новости"

Ранее на встрече с турецким лидером в Сочи Владимир Путин заявил, что российско-турецкие отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме.

«У нас сегодня нет запретов на работу с турецкими компаниями после встречи глав государств. Решение нашего президента восстановить связи с Турцией в любом случае будут в плюс для Крыма. Турецкий бизнес всегда активно работал в Крыму. Будем рады, если турецкие бизнесмены вновь примут решение реализовывать здесь свои бизнес проекты. Я буду им в этом помогать»
Аксенов

Глава РК также выразил надежду на возобновление паромного сообщения между полуостровом и Турцией.

«На мой взгляд, экономика сама определит, какие материалы необходимо доставлять, и каким путем — морским или воздушным. Надеемся, что этот процесс пойдет», — добавил он.

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