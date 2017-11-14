Аксенов: укрепление связей между РФ и Турцией пойдет в плюс Крыму

«У нас сегодня нет запретов на работу с турецкими компаниями после встречи глав государств. Решение нашего президента восстановить связи с Турцией в любом случае будут в плюс для Крыма. Турецкий бизнес всегда активно работал в Крыму. Будем рады, если турецкие бизнесмены вновь примут решение реализовывать здесь свои бизнес проекты. Я буду им в этом помогать»

Аксенов