Аксенов: укрепление связей между РФ и Турцией пойдет в плюс Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Восстановление
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Восстановление
Ранее на встрече с турецким лидером в Сочи Владимир Путин заявил, что
«У нас сегодня нет запретов на работу с турецкими компаниями после встречи глав государств. Решение нашего президента восстановить связи с Турцией в любом случае будут в плюс для Крыма. Турецкий бизнес всегда активно работал в Крыму. Будем рады, если турецкие бизнесмены вновь примут решение реализовывать здесь свои бизнес проекты. Я буду им в этом помогать»
Глава РК также выразил надежду на возобновление паромного сообщения между полуостровом и Турцией.
«На мой взгляд, экономика сама определит, какие материалы необходимо доставлять, и каким путем — морским или воздушным. Надеемся, что этот процесс пойдет», — добавил он.