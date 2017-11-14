На 19 декабря в правительстве намечены перестановки
На 19 декабря в правительстве намечены перестановки. Об этом сегодня заявил
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На 19 декабря в правительстве намечены перестановки. Об этом сегодня заявил
Министры, которые не серьёзно будут относиться к проблемам граждан, покинут систему. Деятельность министров будут оценивать, учитывая то, насколько эффективно они работали с гражданами.
Исполнительная власть имеет новую структуру после внесения поправок в законодательство. Количество министров сократилось с 16 до 9.
Реформа также включала деполитизацию министерств. Заместители министров были заменены государственными секретарями.