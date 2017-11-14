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12:56 (мск), источник: Publika.md

На 19 декабря в правительстве намечены перестановки

На 19 декабря в правительстве намечены перестановки. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь ДПМ Виталие Гамурарь. Тема обсуждалась на еженедельном собрании партии. До тех пор оценка работы министров будет завершена.

Источник: Publika.md

Министры, которые не серьёзно будут относиться к проблемам граждан, покинут систему. Деятельность министров будут оценивать, учитывая то, насколько эффективно они работали с гражданами.

Исполнительная власть имеет новую структуру после внесения поправок в законодательство. Количество министров сократилось с 16 до 9.

Реформа также включала деполитизацию министерств. Заместители министров были заменены государственными секретарями.

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