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13:11 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ: США напрямую поддерживают террористов ИГ в Сирии

В российском военном ведомстве заявили, что авиация коалиции, возглавляемой США, пыталась помешать самолетам ВКС РФ в районе Бу-Кемаля.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ выявило факты поддержки террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) возглавляемой США международной коалицией, заявили во вторник в российском военном ведомстве.

«Проведенная в конце прошлой недели сирийскими правительственными войсками операция по освобождению при поддержке ВКС России города Бу-Кемаль выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС) возглавляемой США «международной коалицией», — сказали в Минобороны РФ.

США отказались наносить авиаудары по колонне террористов ИГ, отступающих из Бу-Кемаля, подчеркнули в Минобороны РФ.

«Американцы в категоричной форме отказались наносить авиаудары по террористам ИГИЛ, ссылаясь на то, что, по их данным, боевики «добровольно сдаются им в плен» и теперь подпадают под положения Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными», — сказали в МО.

Автомобильная колонна боевиков ИГИЛ, выходящих из Абу-Кемаль в сторону сирийско-иракской границы (съемка произведена 9 ноября 2017 г.) | Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Согласно заявлению российского военного ведомства, авиация коалиции пыталась помешать самолетам ВКС России в районе Бу-Кемаля, чтобы обеспечить безопасный выход терроирстов. Так, самолеты коалиции входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг Бу-Кемаля для препятствования работе российских ВКС.

Автомобильная колонна боевиков ИГИЛ, выходящих из Абу-Кемаль в сторону сирийско-иракской границы (съемка произведена 9 ноября 2017 г.) | Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Для безопасного вывода отступающих из Бу-Кемаля боевиков ИГИЛ из-под ударов правительственных войск авиация коалиции пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам ВКС России. С этой целью ударные самолеты “коалиции” входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг города Бу-Кемаль для препятствования работе российских ВКС», — сказали в российском ведомстве.

Автомобильная колонна боевиков ИГИЛ, выходящих из Абу-Кемаль в сторону сирийско-иракской границы (съемка произведена 9 ноября 2017 г.) | Источник: Министерство обороны Российской Федерации
Автомобильная колонна боевиков ИГИЛ, выходящих из Абу-Кемаль в сторону сирийско-иракской границы (съемка произведена 9 ноября 2017 г.) | Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Там добавили, что при этом ранее был согласован и одобрен Центром совместных воздушных операций на авиабазе Эль-Удейд в Катаре запрет на полеты в данной зоне самолетов возглавляемой США коалиции.

Минобороны: американцы имитируют борьбу с ИГИЛ
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10 октября© Ньюстюб
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