Минобороны РФ: США напрямую поддерживают террористов ИГ в Сирии

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ выявило факты поддержки террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) возглавляемой США международной коалицией, заявили во вторник в российском военном ведомстве.

«Проведенная в конце прошлой недели сирийскими правительственными войсками операция по освобождению при поддержке ВКС России города Бу-Кемаль выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС) возглавляемой США «международной коалицией», — сказали в Минобороны РФ.

США отказались наносить авиаудары по колонне террористов ИГ, отступающих из Бу-Кемаля, подчеркнули в Минобороны РФ.

«Американцы в категоричной форме отказались наносить авиаудары по террористам ИГИЛ, ссылаясь на то, что, по их данным, боевики «добровольно сдаются им в плен» и теперь подпадают под положения Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными», — сказали в МО.

Автомобильная колонна боевиков ИГИЛ, выходящих из Абу-Кемаль в сторону сирийско-иракской границы (съемка произведена 9 ноября 2017 г.) | Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Согласно заявлению российского военного ведомства, авиация коалиции пыталась помешать самолетам ВКС России в районе Бу-Кемаля, чтобы обеспечить безопасный выход терроирстов. Так, самолеты коалиции входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг Бу-Кемаля для препятствования работе российских ВКС.

Автомобильная колонна боевиков ИГИЛ, выходящих из Абу-Кемаль в сторону сирийско-иракской границы (съемка произведена 9 ноября 2017 г.) | Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Для безопасного вывода отступающих из Бу-Кемаля боевиков ИГИЛ из-под ударов правительственных войск авиация коалиции пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам ВКС России. С этой целью ударные самолеты “коалиции” входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг города Бу-Кемаль для препятствования работе российских ВКС», — сказали в российском ведомстве.

Автомобильная колонна боевиков ИГИЛ, выходящих из Абу-Кемаль в сторону сирийско-иракской границы (съемка произведена 9 ноября 2017 г.) | Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Автомобильная колонна боевиков ИГИЛ, выходящих из Абу-Кемаль в сторону сирийско-иракской границы (съемка произведена 9 ноября 2017 г.) | Источник: Министерство обороны Российской Федерации