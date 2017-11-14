Минобороны РФ: США напрямую поддерживают террористов ИГ в Сирии
В российском военном ведомстве заявили, что авиация коалиции, возглавляемой США, пыталась помешать самолетам ВКС РФ в районе
В российском военном ведомстве заявили, что авиация коалиции, возглавляемой США, пыталась помешать самолетам ВКС РФ в районе
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ выявило факты поддержки террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) возглавляемой США международной коалицией, заявили во вторник в российском военном ведомстве.
«Проведенная в конце прошлой недели сирийскими правительственными войсками операция по освобождению при поддержке ВКС России города
«Американцы в категоричной форме отказались наносить авиаудары по террористам ИГИЛ, ссылаясь на то, что, по их данным, боевики «добровольно сдаются им в плен» и теперь подпадают под положения Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными», — сказали в МО.
Согласно заявлению российского военного ведомства, авиация коалиции пыталась помешать самолетам ВКС России в районе
«Для безопасного вывода отступающих из
Там добавили, что при этом ранее был согласован и одобрен Центром совместных воздушных операций на авиабазе